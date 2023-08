Belen Rodriguez conferma il Flirt con Elio Lorenzoni, ecco le prime romantiche Foto

Gossip TV

Belen Rodriguez non si nasconde più, con le foto al tramonto su Instagram, conferma la love story con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono una nuova coppia, ora è ufficiale. Si è parlato tanto di questo presunto flirt, tra paparazzate e gossip riportati online, e la bella showgirl argentina ha deciso di uscire allo scoperto nel più romantico dei modi, presentando l’affascinante imprenditore un po’ come la sua rinascita e felicità, dopo l’addio terribile a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con il nuovo Fidanzato

Quando Belen Rodriguez ha cancellato improvvisamente le foto con Stefano De Martino, dopo una romantica gita in barca fatta solo pochi giorni prima, tutti hanno iniziato a temere il peggio. In effetti, le teorie dei fan della bella showgirl argentina sono diventate realtà quando sono iniziate ad apparire le prime foto rubate di Belen con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Mentre tutti gridavano al tradimento contro Rodriguez, lei si è assicurata che la sua verità fosse portata a galla dall’ex e grande amico Fabrizio Corona, che ha annunciato come sono andate realmente le cose, accusando Stefano di aver tradito Belen con una giovane studentessa partenopea. Difesa anche dalla madre Veronica Cozzani, la presentatrice ha fatto capire con riferimenti sempre più chiari che il tradimento di Stefano era reale eccome, e di aver intrecciato una liaison con Lorenzoni solo dopo averlo scoperto. Si mormora, tra esperti di gossip, che in realtà i due fossero in contatto e attratti l’uno dall’altra già ai tempi in cui Belen si fidanzò con Antonino Spinalbese, ma badate bene queste al momento sono solo chiacchiere da corridoio.

Nel frattempo, Elio ha raggiunto Belen presso l’Isola di Albarella, dove l’argentina sta trascorrendo qualche giorno in famiglia e di totale relax, e la sua dolce metà ha deciso di non nascondere la vacanza insieme ai fan, condividendo alcuni scatti su Instagram che hanno funzione di permettere a Belen e Elio di fare coming out come coppia. Rodriguez, infatti, ha pubblicato alcune foto di lei a cavallo al tramonto sulla sabbia, e anche di Lorenzoni che appare come un leggiadro cavallerizzo seppur volutamente sfocato. È chiaro dal sorriso della Rodriguez e dalla frase che accompagna le foto in cui ammette di iniziarsi finalmente a sentire meglio, che la coppia è molto presa dalla nuova relazione. La decisione di venire allo scoperto, come prevedibile, ha portato molte critiche nei confronti della presentatrice, accusata di cambiare uomini senza rimorso e di non amare veramente nessuno di loro. Belen, in barba agli haters, si gode la compagnia di Elio e chissà se i due alla fine faranno sul serio.