Stefano De Martino e Maria De Filippi, la commovente reunion durante il Christmas show del conduttore!

Gossip TV

Stefano De Martino e Maria De Filippi si sono ritrovati durante lo show di Natale andato in onda ieri sera, 26 dicembre.

Il Christmas Show condotto da Stefano De Martino su Rai2, Da Natale a Santo Stefano, ha visto ieri sera, 26 dicembre, una commovente reunion tra il conduttore e Maria De Filippi. Forse, non tutti ricorderanno che il percorso televisivo di De Martino è iniziato proprio nel talent di Amici in onda su Canale5.

Stefano De Martino e Maria De Filippi si ritrovano nel programma natalizio del conduttore!

De Martino ha rievocato, nel suo show, quando è stato scartato da Amici di Maria De Filippi e come sia stato proprio l'intervento provvidenziale della conduttrice a salvarlo e a permettergli di iniziare il suo percorso in tv, come ballerino del talent. Nel suo monologo introduttivo, il conduttore ha esordito con un augurio per De Filippi: "Lo dico smpre che adda campà cient'anne", a cui la conduttrice ha risposto con la consueta ironia.

La stessa regina dei programmi di Canale5 ha confermato che è stata proprio lei a fermare Stefano De Martino prima che lui lasciasse il talent:

"Era stato scartato, ma io gli misi una mano sulla spalla e lo ripescai."

Attraverso una serie di fotografie, Maria De Filippi ha raccontato il percorso di De Martino nel talent di Amici: la bocciatura, il ripescaggio, le prime liti - con la severa Alessandra Celentano - e mille altri momenti indimenticabili. Alla fine, questa carrellata di foto è diventata lo speciale dono di Natale dalla conduttrice a uno dei suoi ex allievi più talentuosi, insieme a questa dedica:

"Lui è uscito da Amici nel giorno della semifinale, io mi ero affezionata a lui e quel giorno lui ha pianto e ho pianto anche io"