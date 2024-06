Stefano De Martino: Chi è la nuova presunta fiamma? Tutto su Martina De Carlo

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Martina De Carlo, beccata in vacanza in compagnia di Stefano De Martino!

Conosciamo meglio Martina De Carlo, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino: origini, età e Instagram.

Martina De Carlo: Ecco chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino

Martina De Carlo è o non è la nuova fiamma di Stefano De Martino? Chi li ha paparazzati insieme in vacanza, ma non si tratta di scatti compromettenti; tuttavia, è evidente che tra i due ci sia un certo feeling. Che cosa sappiamo di lei? Al momento, poco o niente. Il suo profilo Instagram ufficiale è @martinadecarlo, è privato e conta quasi 10.000 follower. Come immagine del profilo un cielo in fiamme, e nella bio il link del suo profilo threads, dove posta foto di se stessa e frasi in cui mette in mostra la sua ironia. A quanto pare, è di origini campane. Infatti, come vediamo sulla sua pagina Facebook, https://www.facebook.com/martina.decarlo1, è anche tifosa del Napoli: ha pubblicato un post riguardante la vittoria dello scudetto dello scorso anno di questa squadra di calcio commentando con le emoji del cuore rosso.

Come si sono conosciuti Stefano De Martino e Martina De Carlo

Sembrerebbe che la De Carlo, la quale, appunto, non fa parte del mondo dello spettacolo, e De Martino si siano conosciuti proprio grazie a delle amicizie comuni. I due si trovavano entrambi su di una barca nei pressi della Costiera Amalfitana.

Stefano De Martino dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez

Da quando De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati nuovamente, e lei ha persino dichiarato di essere caduta in depressione a seguito della scoperta dei suoi innumerevoli tradimenti, lui non ha più avuto una frequentazione ufficiale. Mentre la Rodriguez aveva provato a consolarsi tra le braccia di Elio Lorenzoni, con il quale, però, è durata poco, De Martino ha preferito concentrarsi sul lavoro. Dopotutto, al momento l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sta collezionando una serie di successi professionali degni di nota. La sua trasmissione di Rai 2, "Stasera tutto è possibile", ha registrato ottimi ascolti, tanto che De Martino è stato scelto come nuovo conduttore del programma cult "Affari tuoi": in molti, in fin dei conti, lo considerano l'erede di Amadeus.