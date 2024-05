Stasera tutto è possibile, stasera su Rai2 l'ultima puntata dello show di Stefano De Martino

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 23 maggio 2024, in onda l'ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino.

Ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino, che oggi, giovedì 23 maggio alle 21.20 su Rai 2, chiude un’altra stagione di successo, la più vista di sempre.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata, questa sera su Rai 2

Il tema dell’ultima puntata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “Olympic STEP” e avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Barbara d’Urso), anche Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa. Tra i giochi, oltre all’icona del programma, “La Stanza Inclinata”, ci saranno: “Speed Quiz”, “Patapouf”, “Segui il labiale”, “La coppia che scoppia”. Come sempre, vale solo una regola: divertirsi.

Sugli ascolti dello show, l'ex ballerino di Amici, oggi ormai conduttore di successo della seconda rete, ha dichiarato:

"Da quando mi hanno eletto capitano di questa ciurma fantastica, voi STEP-fans non eravate mai stati così tanti. vi chiamerei ad uno ad uno per dimostrarvi il mio affetto ma più di due milioni di telefonate non si riescono a fare in tempi brevi".

La nuova stagione di Stasera Tutto è possibile ha intrattenuto gli spettatori di Rai2 per otto settimane. Lo show (spesso abbreviato in STEP) è un varietà televisivo italiano tratto dal format francese di TF1 Vendredi, tout est permis, in onda su Rai 2 da martedì 8 settembre 2015 condotto da Amadeus fino alla quarta edizione che ha poi passato il testimone a Stefano De Martino.