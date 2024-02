Stefano De Martino, arriva la notizia bomba: quando torna in Tv con Stasera tutto è possibile

Gossip TV

Stefano De Martino pronto a tornare in prima serata su Rai 2 con la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile, c’è la data ufficiale.

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei conduttori di punta su Rai 2, amatissimo dal pubblico porta a casa grandi successi in fatto di share con i suoi format. Dopo i rumors sulla sospensione definitiva di Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più amati dell’ex di Belen, arriva ora la conferma che lo show si farà e anche la data di debutto ufficiale.

Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile

Da qualche anno i vertici di Viale Mazzini hanno scommesso su Stefano De Martino, promuovendolo a presentatore in prima serata su Rai 2, e l’ex ballerino di Amici non ha deluso le aspettative con i suoi show, amatissimi e molto seguiti dal pubblico. De Martino, al centro delle indiscrezioni per la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, è in grado di catalizzare l’attenzione dei telespettatori e senza dubbio tra i suoi format di maggior successo c’è Stasera tutto è possibile, un programma divertente e ironico che strappa sempre un sorriso.

Ad inizio anno, tuttavia, con la presentazione dei palinsesti Rai sembrava non esserci più spazio per il programma, ma ora arrivano ottime notizie per i fan. Giuseppe Candela, infatti, fa sapere su X che Stasera tutto è possibile si farà e che la nuova edizione prenderà il via dal 18 maggio per un massimo di dieci puntate, con tanti ospiti fissi e alcuni totalmente inaspettati, pronti a mettersi in gioco.

Per Stefano questo non è stato un anno semplice, soprattutto dopo le rivelazioni shock della sua ex moglie sui tradimenti, ma a livello professionale il presentatore sta brillando particolarmente, tanto che anche il suo show natalizio Da Natale a Santo Stefano è stato molto seguito. Attualmente l’ex ballerino, che ha rivelato di aver contattato Alessia Marcuzzi, si trova in tour nei maggiori teatri italiani con lo spettacolo Meglio Stasera, che gli sta portando tantissime soddisfazioni.