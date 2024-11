Sophie Codegoni: “Non ho mai ritirato la querela contro Alessandro Basciano, ora ho paura”

Gossip TV

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui racconta il difficile momento che sta vivendo dopo aver accusato l’ex compagno Alessandro Basciano, conosciuto durante nella Casa del Grande Fratello Vip, di stalking.

Sophie Codegoni al Corriere della Sera: "Ogni volta che esco, ci sono dei bodyguard con me"

L'accusa di stalking nei confronti del 35enne ligure, ha portato al suo arresto a San Vittore e la successiva scarcerazione nel giro di 48 ore per insufficienza di prove, secondo la decisione del giudice. Ma la vicenda è tutt'altro che conclusa e Basciano sta rilasciando diverse dichiarazioni in cui contesta le accuse della Codegoni. Nell’intervista al Corriere, Sophie ha spiegato di non voler alimentare ulteriormente il clamore mediatico attorno alla vicenda, ma di sentirsi in dovere di affrontare un tema delicato, mostrando solidarietà verso le donne che si trovano o si sono trovate in situazioni simili alla sua. Ha ripercorso la nascita della relazione con Basciano, iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e proseguita con la nascita della loro figlia, nata nel maggio del 2023. Tuttavia, ha raccontato di come il rapporto si sia trasformato in una spirale di controllo e paura, descrivendo episodi di stalking e comportamenti oppressivi.

"Non mi permetterei mai di scherzare su una questione così seria. Rispetto profondamente tutte le donne che vivono o hanno vissuto situazioni simili alla mia"

Alla domanda sul perché non risponda alle accuse di Basciano, la 23enne ha spiegato:

"Non credo sia il luogo adatto. So che le mie dichiarazioni sono supportate da prove e testimoni. Aspetterò serenamente che la giustizia faccia il suo corso".

Quella con il 35enne è stata una relazione durata tre anni, diventata sempre più tossica, con episodi di controllo e intimidazione:

"C’erano persone che mi spiavano dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dai ristoranti, mentre lui mi inviava messaggi pieni di rabbia. Sapeva sempre dove fossi e con chi"

Alla prima denuncia, presentata nel dicembre 2023, Sophie dice di aver avuto paura, ma anche di essersi sentita intrappolata dai sensi di colpa:

"Lottavo tra quello che vivevo e le sue parole convincenti. Pensavo che potesse cambiare, ma era solo un’illusione".

Smentendo le affermazioni secondo cui avrebbe ritirato la prima querela, Sophie ha chiarito:

"Non l’ho mai ritirata. Ho solo chiesto di rallentare, ma non ho mai firmato nulla."

Una seconda denuncia è arrivata il 14 novembre 2024, dopo un episodio che l’ha spinta a "vedere le cose con chiarezza".

Quando Basciano è stato arrestato, Sophie dice di essere rimasta scioccata: "L’ho scoperto dai social". Tuttavia, dopo la scarcerazione, afferma di avere piena fiducia nella giustizia.

La situazione ha portato la giovane influencer a vivere con costante timore:

"Non mi sento tranquilla. Ho paura. Ogni volta che esco, ci sono dei bodyguard con me"

Nonostante il clima di tensione, l’influencer si dice determinata a seguire i consigli dei suoi legali, confidando che la verità emergerà.