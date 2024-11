La verità di Alessandro Basciano con Fabrizio Corona: le bugie di Sophie Codegoni l'avrebbero fatto infuriare

Gossip TV

Sul canale YouTube ufficiale di Fabrizio Corona è stato pubblicato, questo pomeriggio, il video di Fabrizio Corona con l’intervista esclusiva ad Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano intervista fiume con Fabrizio Corona, le bugie e i tradimenti

Il video, della durata di circa un'ora è stato da qualche minuto rimosso a causa di un problema audio. L'ex re dei paparazzi ha voluto precisare che ci sarà una nuova pubblicazione, martedì 26," senza nessun problema tecnico", in cui l'intervista "sarà più completa e con ulteriori aggiornamenti sul caso".

Nelle nuove ed esclusive dichiarzioni di Basciano a Corona, il 35enne ligure, ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, ha parlato lungamente del suo rapporto con Sophie Codegoni che ha conosciuto proprio nel reality show di Mediaset. La relazione, caratterizzata da tanti alti e bassi, in questi giorni ha tenuto banco sui media in seguito alle denunce della Codegoni che hanno portato all'arresto (e poi alla scarcerazione) di Basciano. Quest'ultimo, ha ripercorso i tre anni di relazione con Sophie che è madre della sua secondogenita, Cèline Blue. Il dj genovese ha parlato dei primi litigi, avvenuti quando si è scoperto di uno suo tradimento in seguito perdonato dalla Codegoni che poi, a sua volta, lo avrebbe tradito mesi dopo con la star spagnola, Arón Piper.

La relazione come intuibile, caratterizzata da tradimenti e bugie non era sana, ma Basciano ha affermato di non aver mai aggredito fisicamente Sophie anche se ha confermato le parole, durissime che le ha rivolto in seguito alla scoperta di una bugia detta dalla 23enne. L'ex gieffino era fortemente contrario ad alcune frequentazioni di Sophie che a suo dire la portavano su una cattiva strada (Basciano ha parlato dell'uso di droghe da parte di queste persone). Quando ha capito che una sera in particolare la Codegoni era con questa compagnia non raccomandabile, ha aggredito uno di loro, rompendogli il vetro della macchina e causando altri danni. La sera in questione, Sophie ha fatto una denuncia congiunta ai danni di Basciano. Lui avrebbe poi dimostrato al giudice che la relazione con la Codegoni era, nonostante tutto, serena (ha anche fatto presente che qualche giorno fa, la modella aveva accettato un regalo molto costoso da parte di Basciano). In conclusione, l'ex gieffino ha affermato di non voler né sentire né vedere Sophie ma di voler agire legamente per poter rivedere la figlia. Prima dei fatti recenti c'erano state delle denunce da parte della Codegoni che poi sono state ritirate.