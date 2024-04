Sonia Bruganelli tuona ancora su Adriana Volpe ma poi parla di mancanza di solidarietà femminile: l'intervista

Gossip TV

Sonia Bruganelli, in procinto della sua nuova avventura televisiva come opinionista all'Isola dei Famosi, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha parlato di "amiche" pronte a corteggiare l'ex marito Paolo Bonolis non risparmiandosi poi le sue solite contraddizioni.

Sonia Bruganelli, in procinto della sua nuova avventura televisiva come opinionista all'Isola dei Famosi, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha parlato di "amiche" pronte a corteggiare l'ex marito Paolo Bonolis non risparmiandosi poi le sue solite contraddizioni.

Sonia Bruganelli ancora contro Adriana Volpe

Al quotidiano milanese, la Bruganelli ha puntato il dito contro (a quanto pare) diverse donne che si sarebbero fatte avanti con scopi ben precisi nei confronti del suo ex marito. Ma come spesso avviene nel suo caso, l'imprenditrice si contraddice parlando poi male e ancora una volta in maniera del tutto gratuita di una sua collega, Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip nella sesta edizione.

"Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo. “L’ho sperimentato sulla mia pelle." ha dichiarato la Bruganelli al quotidiano milanese.

L'imprenditrice ha ribadito di essere in ottimi rapporti con il conduttore, nonostante la separazione:

“A volte, quando ci si lascia si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…”.

La Bruganelli, parlando di rimpianti, ha affermato di averne solo uno:

"Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità”.

Per quanto poi concerne l'Isola dei Famosi, il reality show che tornerà in onda a partire da lunedì 8 aprile, l'opinionista ha dichiarato quando possa essere importante per i naufraghi, creare alleanze:

“Se capiscono che non devono farsi la guerra, non ce ne sarà per nessuno, il problema è che si devono alleare”

E in merito a questo, come detto, viene da sorridere pensando che l'ex moglie di Bonolis, parlando della recente edizione del Grande Fratello, ha dichiarato di essere stata contenta di vedere Cesara Buonamici in veste di opinionista, lanciando ancora una volta una frecciatina ad Adriana Volpe:

“Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe. Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B”.

La Bruganelli non è nuova alle contraddizioni. Come quando più volte disse che fare l'opinionista non era soddisfacente come il suo lavoro come produttrice ,per poi tornare nelle suddette vesti per due volte, una al Gf e una all'Isola. O come quando disse che la televisione preferiva farla dietro le quinte ma, considerando poi le sue tante poi anche le tante interviste e le sue decisioni, non si direbbe proprio che non ami stare sotto le luci dei riflettori.