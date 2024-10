Paola Ferrari attacca la diretta Instagram di Sonia Bruganelli: “Astuta, sceneggiata di lacrime e sentimento”

Gossip TV

Paola Ferrari a La Vita in Diretta, ha commentato le recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Instagram. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è esposta, per la prima volta, facendo un mea culpa per i suoi atteggiamenti in passato.

Paola Ferrari a La Vita in Diretta, ha commentato le recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Instagram. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è esposta, per la prima volta, facendo un mea culpa per i suoi atteggiamenti in passato.

Sonia Bruganelli su Instagram a cuore aperto

In una lunga diretta su Instagram, Sonia Bruganelli ha risposto alle numerose critiche ricevute, parlando apertamente del suo percorso a Ballando con le Stelle e della sua vita personale. Ha riconosciuto di aver commesso errori, soprattutto per non aver prestato attenzione all’impatto dei suoi atteggiamenti, che l’hanno portata a scontrarsi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, e a essere criticata da una parte del pubblico.

"Ho dato importanza a cose che, nella mia vita, erano necessarie e possibili, senza curarmi dell’effetto che potevano avere sugli altri. Se quello che sta succedendo è un modo per dirmi che ho esagerato, va bene, ho sbagliato", ha ammesso Sonia, mostrandosi consapevole delle sue eccessi.

Ha poi affrontato la questione della separazione con Paolo Bonolis, che sarà ufficializzata a dicembre. Tuttavia, ha smentito i rumors di una rottura burrascosa, affermando che i rapporti con l’ex marito sono ancora molto buoni: "Io e Paolo siamo ancora vicini, abitiamo a una porta di distanza, e come genitori siamo molto uniti. La nostra scelta ha cambiato certe cose, ma non il nostro rapporto."

Bruganelli ha anche riflettuto su un lato di sé che forse non era mai emerso del tutto prima, ammettendo di essere stata, in alcune situazioni, più sopra le righe e poco attenta. "Non voglio imparare l’umiltà, perché l’umiltà non si dichiara. Si dimostra nella vita quotidiana, e da questo punto di vista mi sento serena. L’arroganza, forse, a volte mi appartiene, ma il pudore è qualcosa che ho sempre sentito."

Ha parlato anche delle difficoltà incontrate a Ballando con le Stelle, dove, nonostante avesse sempre detto che il giudizio della giuria non le importava, ha confessato che in realtà la sta mettendo alla prova. La Bruganelli ha dunque deciso di affrontare le sue critiche e le sfide con una nuova consapevolezza, trasformando gli attacchi in occasioni di crescita personale e mostrando un lato di sé più vulnerabile e riflessivo.

Paola Ferrari su Sonia Bruganelli:

Paola Ferrari, ospite a La Vita in Diretta, ha commentato le ultime dichiarazioni dell'ex moglie di Bonolis e non è stata di certo tenera. La conduttrice ha infatti affermato che quella della Bruganelli sarebbe una semplice strategia per accattativarsi un pubblico che spesso l'ha criticata.