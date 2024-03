Sonia Bruganelli rapinata a Roma, strappato il Rolex dal polso: "La paura è stata tanta"

Gossip TV

L'ex moglie di Paolo Bonolis è stata derubata in via della Farnesina a Roma.

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma mentre era alla guida della sua auto nel cuore della Capitale, in via Farnesina. Bloccata nel traffico, si è avvicinato uno scooter con a bordo due persone e i due malviventi le hanno rubato il Rolex che aveva al polso. "Un colpo velocissimo ma studiato nei minimi dettagli", riporta il Corriere della Sera. "La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male" ha raccontato l'ex moglie di Paolo Bonolis che in serata si è recata proprio con lui per sporgere denuncia.

"Un metodo che, fino ad ora, sembra praticamente infallibile - riporta il quotidiano - I ladri individuano e seguono la vittima fino a cogliere il momento giusto per strapparle via l’orologio dal polso. A Roma nord se ne contano a decine di furti come questo. Tanto che le forze dell’ordine ipotizzano che a commettere i crimini non sia un’unica banda ma diverse. L’ultima a farne le spese è stata Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, nota per la sua passione per gli orologi di lusso. Rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina."

"Probabilmente i rapinatori stavano seguendo la loro vittima già da tempo ed hanno approfittato del caos in strada e di un momento in cui la macchina aveva rallentato la marcia per accostarsi e mettere a segno il furto. E ora è caccia ai rapinatori."