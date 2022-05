Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli, tornerà nel suo ruolo di produttrice televisiva, lontano dai reality show. A confermarlo, ancora una volta lei, al settimanale Gente.

Sonia Bruganelli non tornerà al Gf Vip, spiega i motivi e parla dei progetti con Soleil Sorge

La moglie di Paolo Bonolis ha ribadito di non voler tornare nel ruolo che l'ha vista protagonista accanto ad Adriana Volpe come spalla del conduttore Alfonso Signorini.

Un'esperienza, quella al Gf Vip che ha voluto sfruttare per la sua vera professione, come di produttrice televisiva in numerosi programmi Mediaset.

“Al Gf Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso - ha dichiarato la Bruganelli - Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Sonia ha anche parlato di progetti futuri con l'ex gieffina, sua pupilla nel reality, Soleil Sorge:

"Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi"

La moglie di Bonolis ha parlato infine del marito, il noto e amatissimo conduttore romano che l'ha aiutata a crescere professionalmente e non solo.

“Mi ha dato la possibilità di crescere. Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv. Ho studiato per questo, mi sono impegnata e spero di aver dimostrato di essere all’altezza e di aver ripagato quella fiducia. Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto. Certo, mi ha fatto crescere molto di più di quanto abbia fatto io, che l’ho trovato già bello strutturato. Credo che io sia stata per Paolo quello che lui è stato per me quando ci siamo incontrati: linfa vitale, un grande stimolo per migliorarsi ed essere sempre sul pezzo”.