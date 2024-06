Sonia Bruganelli chiude con i reality: "Credo di avere esaurito il tempo per commentarli"

Gossip TV

Sonia Bruganelli, ha concluso la sua terza avventura televisiva nel ruolo di opinionista, dopo due edizioni del Gf Vip e quella più recente dell'Isola dei Famosi. La moglie di Paolo Bonolis, tuttavia, rispondendo ad alcuni follower su Instagram, ha annunciato di non voler più ricoprire questa veste.

Sonia Bruganelli mette fine al suo ruolo da opinionista

L'ex compagna di Paolo Bonolis, tuttavia, rispondendo ad alcuni follower su Instagram, ha annunciato di non voler più ricoprire questa veste, a cui ha dedicato abbastanza tempo che considera ormai terminato. Gli ascolti della diciottesima edizione dell'Isola non hanno sicuramente invogliato la Bruganelli a tornare a ricoprire un ruolo piuttosto difficile e spesso molto criticato.

"Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality” ha dichiarato l'imprenditrice romana la quale, tuttavia, ha voluto precisare di essere in ottimi rapporti con Vladimir Luxuria, al timone del programma e con Dario Maltese con cui si è affiancata nel ruolo di opinionista nel reality show. Nessuna frizione o contrasto con il team del programma come si è ipotizzato più volte anche se, il team scelto di quest'anno per il reality è stato messo sotto accusa e indicato come responsabile degli ascolti disastrosi dell'edizione. Insomma sembra che a Mediaset convenga poco sperimentare, almeno così sembra. La Bruganelli ha parlato di se stessa in maniera più intima per la prima volta, affermando di essere molto diversa da come appare in tv. "Sono totalmente diversa da ciò che ho voluto mostrare davanti alle telecamere… chi mi conosce sul serio lo sa" . ha affermato. Infine, sulle recenti indiscrezioni per le quali l'imprenditrice romana starebbe frequentando il ballerino ed ex volto di Ballando con le Stelle Angelo Madonia, con cui è stata paparazzata in teneri atteggiamenti per le vie della capitale, alla domanda di cosa l'avrebbe colpita di lui, Sonia ha risposto ironizzando, "E' un bravo ballerino"