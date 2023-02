Selvaggia Lucarelli si scaglia contro coloro che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi alla camera ardente

Gossip TV

Sul caso dei selfie chiesti alla conduttrice Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo sono arrivate anche le parole di condanna di Selvaggia Lucarelli.

La morte di Maurizio Costanzo è stata seguita da due giorni di camera ardente, in cui cittadini comuni, personalità del mondo dello spettacolo e delle istituzioni si sono recate a dare l'ultimo saluto a uno dei pilastri del giornalismo italiano. In molti, inoltre, hanno voluto porgere le loro più sentite condoglianze alla vedova del giornalista, la conduttrice Maria De Filippi, presente nei due giorni insieme ai figli Gabriele, Saverio e Camilla. Tuttavia, alcuni individui hanno dimostrato per l'ennesima volta quanto anche in situazioni di così grande dolore l'empatia e il tatto siano completamente assenti, dato che si sono spinti a chiedere un selfie alla conduttrice in lutto. Maria De Filippi, senza battere ciglio e con la massima calma, ha acconsentito, mentre tutto il web è esploso per la profonda indignazione.

Selvaggia Lucarelli contro le richieste di selfie a Maria De Filippi: "Non ho parole per questi individui"

Da tutto il mondo dello spettacolo e non solo si sono levate proteste indignate per ciò che ha dovuto subire la conduttrice: tra le molte voci, anche quella di Sabrina Ferilli, collega e grande amica di De Filippi, che ha mostrato la sua solidarietà alla collega, non riuscendo a credere all'assoluta mancanza di tatto che questi "fan" hanno dimostrato in un momento di così grande dolore. Alle sue parole si è aggiunta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, nota per le sue battaglie e polemiche contro certi atteggiamenti e che, infatti, non le ha certo mandate a dire:

"Il selfie con la vedova famosa. Non perdo tempo a dire qualcosa su quella gente, perché ci somiglia più di quanto pensiamo, ma penso a Maria De Filippi e all'enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un va******* al primo telefono che vedevo."

Come ha sottolineato Lucarelli, la richiesta di un selfie con Maria De Filippi da un lato esprime una vera e propria violenza per i sentimenti di chi ha subito un lutto, ma dall'altro è anche espressione del desiderio di apparire a tutti i costi, di cui non possiamo fare a meno come società e come individui.