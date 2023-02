Sabrina Ferilli: la rabbia per i selfie alla camera ardente, le parole per Maria De Filippi

Gossip TV

Sabrina Ferilli ha commentato duramente chi ha chiesto di farsi una foto con la De Filippi durante la commemorazione per Maurizio Costanzo.

Hanno destato molta indignazione le immagini durante le commemorazione funebre di Maurizio Costanzo durante la quale alcune persone si sono avvicinate a Maria De Filippi chiedendole un selfie davanti al feretro.

Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente: il commento di Selvaggia Lucarelli e di Sabrina Ferilli

La vicenda in questione è stata condannata duramente dal popolo del web e non solo. Ieri, anche Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo sdegno nei confronti del comportamento di queste persone.

La giornalista su Instagram ha condiviso una delle molte foto in questione e ha commentato così:

"Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffancu** al primo telefono che vedevo".

A commentare il post della Lucarelli, anche Sabrina Ferilli, amica intima di Maria. L'attrice romana ha scritto poche ma eloquenti parole: "Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l'educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa"

I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Su Canale 5 ci sarà la diretta di Verissimo in collaborazione con il TG5 a partire dalle 14. Silvia Toffanin racconterà minuto per minuto l'ultimo saluto al grande giornalista presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.