Selvaggia Lucarelli replica alle dichiarazioni di Katia Ricciarelli che ha rinunciato a partecipare a Ballando a causa sua

Domenica scorsa, ospite a Domenica In con Mara Venier, Katia Ricciarelli ha raccontato di aver rifiutato in passato un’ipotetica partecipazione a Ballando con le Stelle, dichiarando che la decisione fu presa a causa della presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria.

La cantante lirica non ha mai nominato direttamente la giornalista, ma si è riferita a lei come “quella lì, seduta accanto a Guillermo Mariotto.” Durante l’intervista, Ricciarelli ha aggiunto: “Alan Friedman ha avuto il coraggio di fare Ballando con le Stelle, io non ce l’avrei. Una volta mi hanno invitata, non so nemmeno chi mi ha chiesto di partecipare, ma la sua presenza è stato uno dei motivi per cui non sono andata. Figuratevi se alla mia età vado lì a passare gli esami.”

La dichiarazione ha suscitato reazioni immediate, soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli, che, tramite i social, ha risposto ironicamente, sottolineando come la cantante lirica non abbia mai mostrato problemi a farsi “esaminare” dai giudici e dal pubblico durante la sua partecipazione a numerosi reality show, tra cui il Grande Fratello VIP. “Dice che non ha accettato di partecipare a Ballando per la mia presenza? Ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due,” ha commentato l’opinionista, che ha poi aggiunto: “Disse quella che ha fatto il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto.”

Ma oggi Lucarelli ha deciso di andare oltre , informandosi sulla questione. Dopo aver verificato con la produzione, ha scoperto che, in realtà, nessuno ha mai invitato Katia Ricciarelli a Ballando con le Stelle. Questa precisazione ha alimentato ulteriormente la polemica, spingendo Lucarelli a commentare con una stoccata finale: