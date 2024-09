Selvaggia Lucarelli e l'opinione implacabile sul dissing tra Fedez e Tony Effe

Gossip TV

La Lucarelli è intervenuta sulla chiacchieratissima vicenda che vede i due rapper, Fedez e Tony Effe protagonisti di una faida a colpi di rap e di bordate (evitabili)

Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul dissing che sta facendo esplodere il web, che vede i due rapper Fedez e Tony Effe ( una volta amici) protagonisti di un faida agguerrita e francamente eccessiva che sta coinvolgendo anche diversi altri noti nomi, a partire dall'ex moglie del rapper Chiara Ferragni, passando per l'amica Chiara Biasii (amica sia della Ferragni che di Tony Effe) per arrivare fino ad Andrea Damante, fidanzato di Elisa Visari (che con un gesto social ha eloquentemente espresso il suo schieramento)

Selvaggia Lucarelli stronca Fedez e Tony Effe

Facendo un breve recap, la diatriba tra Fedez e Tony esplode quest'estate ma si direbbe che la disputa abbia avuto inizio molto prima. I due rapper, un tempo grandi amici, si sono distanziati prima dell'inizio dell'estate, per ragioni che restano poco chiare. Dopo essersi tolti reciprocamente il "segui" su Instagram, Tony Effe è stato visto in compagnia di Chiara Ferragni, e ha iniziato a lanciare alcune frecciatine verso Fedez. Il cantante di "Sesso e Samba" ha deciso poi di attaccare Fedez e Niky Savage (il rapper con cui Fedez ha collaborato nel suo ultimo singolo) in una barra realizzata appositamente per il Red Bull 64 Bars.Tony Effe ha punzecchiato Fedez, menzionando l’ex moglie Chiara Ferragni e ridicolizzando la sua bevanda energetica "Boem"

Fedez ha quindi risposto a Tony Effe con un dissing di quasi tre minuti, intitolato "L'infanzia difficile di un benestante". Fedez ha accusato Tony Effe di aver contattato quella che continua a chiamare sua "moglie", facendo riferimento a presunti insulti razzisti da parte di Tony e coinvolgendo anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, definendolo un "infame" per aver frequentato l’ex di un suo amico. Come se non bastasse, il rapper milanese ha anche insinuato che Tony e Chiara Biasi facciano uso di sostanze stupefacenti. Quest'ultima è stata travolta dall'odio social, come ha fatto presente Selvaggia su Twitter. Proprio la Lucarelli ha detto la sua, parlando soprattutto di Fedez e di come entrambi i rapper usino gravi termini in merito alle donne coinvolte nelle loro brighe infantili.

Questo è ciò che sta accadendo sulla pagina di Chiara Biasi dopo che fedez le ha dato della tossica. pic.twitter.com/bXYtYJoe8s — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 19, 2024

"Questi grandissimi uomini della strada per vendere qualche disco in più danno uno della zoc*ola a una tizia, l’altro della tossica a un’altra. Senza manco rendersi conto che questa storia la stanno commentando tutti non per il dissing selvaggio ma per l’effetto cringe (in foto il cringe). Ah ma quindi il tizio che gira con gli ultras e pochi mesi fa andava da Fabio Fazio dicendo che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a utilizzarle, ha appena dato del drogato a Tony Effe? Non solo. Gli dice “crackomane” e tira pure dentro Chiara Biasi sostenendo che si faccia di keta. Ma è proprio diventato un kattivone."

La Lucarelli ha parlato anche della nota rissa tra Fedez e Cristiano Iovino:

"Ah, ho visto che percu*a pure il personal trainer, quello dell’indimenticabile IO NON C’ERO. Ora scusate ma non posso occuparmi di Fedez che dà della tossica a un’influencer, sono troppo impegnata a difendermi dalle innumerevoli cause (alcune scoperte da poco) che mi ha fatto lui per “bimbominc*ia” e altre offese terribili. Perché le parole sono importanti, ma solo quelle che dicono a lui. Per quelle corre in tribunale. Proprio un kattivone di strada. A parte quando lo dice alla mamma, lo dice all’avvocato."

E ancora:

In tutto questo credo che l’aspetto più drammatico sia la bruttezza delle rime. Ho visto dissing migliori durante le liti condominiali a Ronchetto, sul Naviglio. Ragazzi, si credono trasgressivi ma la verità è che sono vecchi. Attingono da polverosi stereotipi del rap maschile, fanno l’asilo Mariuccia con rime zoppicanti, fanno hype facendosi dare degli sfigati. Sono giovani vecchi che si picchiano con i tubi galleggianti delle piscine per bambini.