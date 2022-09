Gossip TV

Sean Brocca, l’ex di Ilary Blasi smentisce Fabrizio Corona

“Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“, con queste poche ma eloquenti parole, Sean Brocca smentisce Fabrizio Corona che di recente ha pubblicato alcune dichiarazioni dell'uomo relative alla storia che ha avuto con Ilary Blasi.

Ilary Blasi: Sean Brocca e Alessio Padula smentiscono Fabrizio Corona

L'ex re dei paparazzi, prima della scomparsa del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Brocca con le sue relative e piuttosto velenose dichiarazioni nei confronti della Blasi:

"Penso che Francesco Totti abbia amato davvero tanto Ilary. Però l’ha tradita più volte. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! – si leggeva nelle storie di Fabrizio Corona – Qualche scappatella è normale, ci può stare! Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva"

Sean Brocca, taggando nuovamente gli screen in questione, ha smentito seccamente tutto. Così come l'ex ballerino di Amici, Alessio La Padula, indicato da Corona come uno dei presunti amanti di Ilary.