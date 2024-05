"Se Angelina Mango vince l'Eurovision Song Contest, mi spoglio!" la scommessa di Cristiano Malgioglio!

Gossip TV

Cristiano Malgioglio ha già deciso che in caso di vittoria di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest, regalerà ai fan uno...spogliarello!

Questa sera, 11 maggio, si disputerà la Finale dell'Eurovision Song Contest e l'Italia sarà pronta a tifare per la vittoria di Angelina Mango, ex allieva di Amici di Maria De Filippi e vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo 2024. Nella speranza che la cantante possa trionfare all'Eurovision, il giudice del talent di Canale5 ha lanciato una scommessa che ha stupito tutti!

Cristiano Malgioglio stupisce tutti: "Se Angelina Mango vince l'Eurovision, mi spoglio!"

Raggiunto da La Repubblica, Malgioglio ha rivelato che cosa ha intenzione di fare nel caso in cui Angelina Mango dovesse vincere l'Eurovisione Song Contest. Il cantautore e giudice di Amici ha, infatti, rivelato di avere piena fiducia nelle doti della giovane artista e che una sua vittoria potrebbe essere davvero certa:

"Angelina Mango ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all'Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram. Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo"

Cristiano Malgioglio è stato anche tra i commentatori della serata dell'Eurovision, svelando cosa ne pensava dei cantanti in gara. Non è la prima volta che il paroliere ha questo onore e, infatti, nel corso dell'intervista ha voluto ringraziare i colleghi e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time di Rai, Claudio Fasullo per l'onore di aver voluto come giudize e commentatore delle performance della kermesse canora sia nel 2021 che nel 2022.

Angelina Mango può vincere l'Eurovision? La polemica sulle percentuali dei voti!

Con la sua hit, La noia, Angelina Mango ha fatto ballare l'Ariston e la canzone è tra le più ascoltate sulle piattaforme streaming. All'Eurovision Song Contest era stata data tra le favorite, almeno fino a due giorni fa. Infatti, nella serata del 9 maggio, la chiacchierata esibizione di Eden Golan, cantante di Israele la cui presenza a Malmo ha scatenato da subito polemiche, è stata seguita da una sorprendente scoperta.

Israele è risultata essere la nazione più votata e l'Italia le ha assegnato il 39.1% dei voti: queste percentuali sono state erroneamente pubblicate dalla Rai, scatendo un'aspra polemica sui social e il rischio di un provvedimento per la violazione del regolamento da parte dell'azienda di Viale Mazzini. Dato che la punizione si presenterebbe nell'esclusione di Angelina Mango dalla competizione, i fan della cantante sono andati in panico. Tuttavia, ieri sera, la Rai ha pubblicato un comunicato nel quale rivelava che la situazione era già stata chiarita e che si era trattato di un errore tecnico, di cui si era già scusata con l'EBU, che si occupa di investigare sulle violazioni di regolamento:

"Rai si è prontamente scusata con i vertici EBU e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale. I voti pubblicati sono infatti incompleti. Rai ha in ogni caso già parlato con EBU, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento"