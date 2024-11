Scontro Bruganelli-Lucarelli: interviene a gamba tesa il fidanzato di Sonia, Angelo Madonia

Gossip TV

Continuano le frecciatine a distanza tra Sonia Bruganelli (ieri ospite a La Vita in diretta) e Selvaggia Lucarelli: nella querelle si aggiunge anche il fidanzato dell'ex moglie di Paolo Bonolis, Angelo Madonia

L'ex opinionista del Gf e la giurata del dacing show, stanno dando vita, puntata dopo puntata, ad un diverbio verbale che non sembra spegnarsi, anzi si alimenta con nuove argomentazioni ad ogni nuovo appuntamento con Ballando. Nel corso della settima puntata, la Bruganelli ha accusato Selvaggia di sfruttare il suo nome per la pubblicazione della giornalista di articoli a pagamento. La questione si è poi accesa quando la Lucarelli ha parlato del suo legittimo lavoro senza l'aiuto di uomini facoltosi (riferendosi all'ex marito dell'imprenditrice, ovvero Paolo Bonolis). Selvaggia ha poi continuato il suo intervento preferendo parlare della performance di Sonia che aveva appena terminato il suo valzer con Carlo Aloia, non prima di definire quello della Bruganelli "un commento di una bassezza unica"). Finita qui? Assolutamente no. Selvaggia è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e ha riferito che Sonia ha un copione che segue ad ogni puntata e ha confermato che l'ex moglie del conduttore Mediaset avrebbe voluto presenziare nella giura di Ballando al suo posto.

Ieri, è stata poi la volta della Bruganelli che a La Vita in Diretta ha replicato nuovamente alla Lucarelli.

"Ho sottolineato che lei guadagna sulla mia persona? Oddio, in quel caso sì l’ha fatto. Ma scusatemi, è elegante che lei dica in diretta che io sono sposata con una persona ricca?"

"Io non avrei mai parlato di quell’argomento se lei non mi avesse provocato. Mi ha detto ‘pensi di avere qualcosa da dire?’. Se io volevo fare la giurata al posto suo? Andiamo per gradi. A me due anni fa è stato chiesto se volessi fare la concorrente. Non era il momento giusto e allora ho detto ‘l’unica cosa che posso fare, se dovesse cambiare la giuria, è di fare un provino per fare la giurata’. Milly ha detto ‘io la giuria non la cambio’ e io ho detto che non avrei ballato. Poi le circostanze sono cambiate e quest’anno invece ho accettato di scendere in pista. Lei dice che arrivo con un copione e mi preparo le risposte. Non è vero! C’è una cosa che non notate. Lei mi ha detto una cosa che a me ha dato molto fastidio. Ha detto ‘tu pensi che ci sia qualcosa da dire su di te?’. Non ero entrata con l’idea di attaccarla sulla newsletter”.

La Bruganelli ha anche insinuato che Selvaggia sarebbe in causa contro Mediaset (notizia però smentita dalla Lucarelli su Instagram):

"Prima di Ballando Con le Stelle è venuta ospite da me a I Libri di Sonia a presentare un suo libro. E io l’ho intervistata per un suo libro, che tra l’altro era anche molto forte. E se vogliamo dirla tutta, purtroppo non ho potuto mandare la puntata su Mediaset Infinity perché mi pare che lei avesse una causa con Mediaset. Quindi tra l’altro, se dobbiamo entrare nel dettaglio è stato anche lavoro… Ma io comunque ho stima, sabato ci siamo anche salutate all’uscita del programma“.

"Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa, Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita In Diretta. Io boh“, ha replicato la Lucarelli. E alla querelle infinita è intervenuto anche Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle e fidanzato della Burganelli:

"Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare) della vita degli altri - ha scritto Madonia su Instagram -Spacciandosi per fenomeno vendendo residui di memorie. Prima del professionista viene l'uomo. È lì il gap. In un mondo dove tutti si intromettono. Sono libero anche io di dire e scrivere ciò che mi pare".