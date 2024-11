Selvaggia Lucarelli, ospite a Domenica In: "Sonia Bruganelli? Ha dei limiti. Viene con un copione pronto"

Gossip TV

Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Sonia Bruganelli con cui da ormai settimane, ci sono scontri di fuoco a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli: "Sonia Bruganelli deve guardarsi il registro e il contesto, altrimenti sembra una pazza"

Anche nel corso della settima puntata del dacing show di Milly Carlucci tra la giurata e l'ex moglie di Paolo Bonolis, sono volati stracci. Al termine della performance della Bruganelli quest'ultima si è sottoposta al giudizio della giura e quando è arrivato il turno di Selvaggia, Sonia non ha perso tempo per lanciarle una stoccata in riferimento alla sua newsletter. "Cosa c’è da capire ancora di me? Ancora tanto. Ne sono sicura. Però se vuoi puoi metterlo nel tuo profilo a pagamento così lo racconti. Realtà, non battuta! Più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per venire a vedere cosa dovevi raccontare” ha dichiarato l'ex opioninista del Grande Fratello. In riferimento a questo, Selvaggia ha fatto presente che è semplicemente un lavoro e come tale deve essere retribuito (parere condiviso anche da Alberto Matano).

"Che battutona! Questo è successo una volta, ma non ho capito, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho mai avuto fidanzati o mariti ricchi, mi devo guadagnare da vivere. Ma andiamo avanti, parliamo di ballo”. ha replicato quindi Selvaggia. La querelle non è finita lì perché successivamente sono continuati botta e risposta che hanno reso il clima del programma molto teso. Interpellata sulla questione dalla Venier nella puntata odierna di Domenica In, Selvaggia ha dichiarato:

"Ha un limite. Lei arriva a Ballando con un copione già pronto. Lei ha imparato la sceneggiatura a memoria perché sa esattamente cosa vuole essere quella sera. Alcune sere è più mansueta e altre sere più battagliera. Ieri voleva prendersi la scena con le scintille. Ma deve guardarsi il registro e il contesto, altrimenti sembra una pazza. Io ieri stavo facendo ironia e le stavo dicendo che si stava smontando pezzo per pezzo e invece lei parte fuori contesto e parla della mia newsletter a pagamento. Perché quella era la battuta che si era preparata da casa. Questo fa sì che tutto diventi stonato. Perché ci sono due persone che dovrebbero avere un dialogo e invece ce n’è una che si prepara e che vorrebbe dominare a tutti i costi."

"Il suo problema è questo, il suo continuo voler esercitare il potere in tutti i modi possibili, vuole essere la parte dominante della storia. Lei nella sua vita ostenta il potere economico, l’ex marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi. Poi finisce il matrimonio e lei ha paura di non essere più rispettata in quanto moglie di e ha paura di aver perso la sudditanza intorno a sé. Lei soffre il giudizio, perché ora è la giudicata e non la giudicante"

La Lucarelli ha confermato che Sonia Bruganelli aspirava al suo posto nella giuria di Ballando con Le Stelle:

"Lei voleva il mio posto a Ballando, ma prima dovrebbe capire il suoi posto nel mondo e nello spettacolo. Ed è legittimo voler fare la giurata”.