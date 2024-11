Sanremo Giovani, Ema Stokholma replica alle accuse dei fan di Mew: "Non vi importa davvero se..."

Gossip TV

Hanno fatto molto discutere alcune parole che Ema Stokholma avrebbe rivolto a Mew, ex allieva di Amici e concorrente a Sanremo Giovani. Dopo giorni di polemiche, la speaker ha pubblicato la sua replica. Ecco cosa ha dichiarato!

Sanremo Giovani è la competizione attraverso la quale sarano selezionati i 4 artisti che accederanno a Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Tra i cantanti in concorso c'è anche Mew, ex allieva di Amici di Maria De Filippi che aveva deciso di interrompere il suo percorso nel talent show perché non riusciva a gestire l'eccessiva pressione che il programma le causava. A distanza di qualche settimana dal suo addio, la cantante ha poi rivelato di aver sofferto di ansia e depressione e che la sua scelta era dipesa dal desiderio di salvaguardare la sua salute mentale. A mettere in dubbio se fosse pronta per Sanremo Giovani e di conseguenza anche per il Festival di Sanremo è stata la giurata Ema Stokholma.

Sanremo Giovani, Ema Stokholma replica alle polemiche per le sue parole su Mew

Speaker radiofonica e conduttrice, Ema Stokholma è finita nella bufera per aver chiesto all'artista se fosse davvero pronta a farsi carico delle tante pressioni a cui sarebbe stata sottoposta a Sanremo 2025, nell'eventualità che il suo brano - Oh My God - avesse convinto i giurati. Dato che Mew ha già superato la prima semifinale, potrebbe facilmente accedere alla finale e diventare una delle concorrenti della kermesse più attesa d'Italia.

Ma, dato che le pressioni e lo stress di Sanremo non sono affatto poche, e lo ha testimoniato il cantante Sangiovanni, quando ha comunicato di volersi prendere una pausa per curare la sua salute mentale, proprio a pochi giorni dalla fine del Festival, Ema Stokholma ha espresso alcuni dubbi sull'eventuale presenza di Mew a Sanremo: "Tu hai già avuto delle difficoltà con l’approccio a questo mondo, io avrei un po’ paura, mi sentirei un po’ responsabile, non vorrei rischiare. La salute mentale è importante, il benessere delle persone è molto importante. Non so se veramente tu sei pronta".

Mew, tuttavia, ha ribattuto di essere consapevole di ciò che l'aspetta e che anche se ci saranno momenti no è pronta ad affrontarli. Questo scambio di battute, pronunciate con tranquillità da parte di entrambe le interlocutrici, ha però scatenato una bufera social contro Ema Stokholma, accusata di voler sabotare Mew e di mettere lei stessa a rischio la sua salute mentale. Date le numerose accuse che le sono state rivolte, la speaker ha preso la palla in balzo e ha commentato un tweet che la riguardava, spiegando che al contrario di molti fan indignati, lei ha avuto a cuore la salute mentale di Mew e di altri talenti, visto anche che sono i primi a esporsi per parlarne, mentre sembra che ai fan non importi più di tanto:

"Stranamente solo i fan si sono offesi. Quindi mi chiedo, la salute mentale di questi talenti così giovani, a chi davvero importa? A me tantissimo, soprattutto dal momento che ne parlano loro. Ai fan a quanto pare: zero! Inquietante."

Mew a Sanremo Giovani: le parole di Ema e le accuse di ritocchi estetici

Martedì 12 novembre è andata in onda la prima puntatadi Sanremo Giovani: lo show, condotto da Alessandro Cattelan, ha visto la presenza anche di Mew, ex allieva di Amici 23 che si è esibita con l'inedito Oh My God ed è riuscita ad accedere alla primasemifinale del programma<.

Tuttavia, molti utenti sui social non hanno potuto fare a meno di lanciare accuse contro la cantante, dichiarando che si sarebbe sottoposta a diversi ritocchi estetici.

Questa polemica assurda è stata messa in piedi perché la cantante si è presentata in trasmissione con un look leggermente diverso e un trucco più pronunciato che ne esaltava i bei lineamenti. Stanca di queste critiche, la cantante ha deciso di replicare dal suo profilo X e ha smentito, con ironia, tutte le chiacchiere e i rumors su di lei: "La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox. Io pazza morta, ma tutto ok?".