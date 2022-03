Sanremo: Amadeus confermato alla guida del Festival anche nel 2023 e 2024, le parole del conduttore

Gossip TV

L'Amministratore Rai Carlo Fuortes, ha confermato che il direttore artistico delle scorse stagione tornerà come conduttore e direttore artistico per prossimi due anni.

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo anche nel 2023 nel 2024. Un comunicato stampa ufficiale della Rai ha diramato questa mattina, infatti, ha annunciato che Amadues sarà impegnato con la kermesse canora per altri due anni come conduttore e direttore artistico.

"Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo - si legge sul comunicato stampa - Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio."

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha commentato Amadeus.

Amadeus condurrà la kermesse canora del Festival per la quinta volta consecutiva, eguagliando due pilastri della tv italiana come Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

L’idea di riconfermarlo come conduttore e direttore artistico del Festival per altri due anni sembra essere scontata alla luce dei risultati ottenuti in termini di share soprattutto nel corso dell’ultima, recente edizione, la settantaduesima, che ha visto il trionfo di Blanco e Mahamood.