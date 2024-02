Sanremo 24, Mahmood sorprende su Marco Mengoni: ecco cosa ha rivelato il cantante in gara al Festival

Gossip TV

Mahmood al Festival di Sanremo 24: "Un duetto con Marco Mengoni? Chissà...".

Mahmood è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo, la kermesse canora condotta da Amadeus e giunta alla sua 74esima edizione. Intervistato da Superguidatv, l'artista si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno sorpreso ed entusiasmato tutti. Parlando di possibili duetti, il cantante di "Tuta gold" non ha escluso una collaborazione con il collega Marco Mengoni.

Nuova collaborazione tra Mahmood e Marco Mengoni

Mahmood è uno dei favoriti alla vittoria visto che "Tuta gold" ha ricevuto numerosi apprezzamenti dalla sala stampa, dalle radio e dal pubblico. Intervistato da Superguidatv, il giovane e amatissimo cantante ha parlato del suo brano in gara al Festival di Sanremo 2024 e raccontato cosa proverà a cantare con i Tenores di Bitti nella serata delle cover:

Per quanto mi riguarda abbiamo fatto qualcosa di magico in studio, il mio incontro con loro mi ha emozionato tanto e spero che quella magia si possa vedere anche sul palco [...] Progetti futuri? Se il mio sarà un tour pazzesco? Sì, hai proprio ragione. Hai detto tu quello che penso io che sarà.

A proposito di un possibile duetto con Marco Mengoni, Mahmood ha dichiarato: "Ma con Marco non è ancora successo, è vero ancora non ho fatto niente. Posso dire chissà, vediamo cosa ci riguarderà il futuro". Una dichiarazione che ha letteralmente mandato in visibilio tutti i numerosi fan dei due cantanti. Cosa ne penserà Mengoni?

