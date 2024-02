Sanremo 2024, i Look migliori e peggiori della Seconda serata (FOTO)

Gossip TV

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo va in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con i Look più audaci. Ecco le nostre pagelle.

In scena, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara sono pronti a darsi battaglia per trionfare con il loro brano sanremese, ma ci offrono anche uno spettacolo audace con i loro look più ricercati. Ecco i Look migliori e peggiori della seconda serata della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2024, i Look di Amadeus e della co-conduttrice Giorgia

Sempre vestito da Gai Mattiolo, che per lui studia look eleganti e mai banali, per la seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus indossa una giacca blu elettrico con motivo tigrato nero e glitter, revers nero in satin, immancabile papillon e pantalone sartoriale. Secondo look per il conduttore, sempre sui toni del blu, con una giacca a stampa e papillon con cristalli blu elettrico.

Giorgia fa la sua apparizione sanremese intonando “E Poi” e lo fa con un look spaziale firmato Dior. Giacca modello frac con camicia, panciotto e papillon bianco ottico, hot pants che lasciano scoperte le gambe baciate da stivali in pelle sopra il ginocchio. Splendido anche l’hair-look che strizza l’occhio agli anni Venti. Secondo look sensuale e originale, con un abito dal taglio scivolato con tessuto trasparente nude e frange lunghissime in perline glitter, che lascia intravedere il corpo della cantante, scarpa con tacco con cinturino alla caviglia e calze a rete. Terzo look sanremese, Giorgia sceglie un mini-dress con frange e paillettes, indossato sotto ad un blazer oversize e abbinato ad un paio di stivali bassi.

Sanremo 2024, i Look dei Big promossi

Ghali presenta il primo artista in gara con un look firmato Maison Margiela a dir poco cool. Giacca oversize monopetto con maniche arrotolate per mostrare i particolarissimi guanti, pantalone sartoriale, camicia bianca lasciata aperta che sembra essere stata destrutturata, infatti il colletto appare come un simpatico foulard al collo del rapper. Look da vero divo per Ghali, che potrebbe vincere a mani basse come miglior vestito della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Voto: 9

La Sad hanno colto il giusto mood per questo Sanremo, senza snaturare la loro anima punk e ironica. I tre cantanti indossando eleganti frac con tanto di fascia satinata in vita e papillon con capelli perfettamente pettinati, lasciando creste e altezze per la loro prossima esibizione, ma c’è un tocco di genio che bisogna apprezzare. Sulle giacche appare la faccia di Amadeus con capelli punk, un omaggio che ha fatto sorridere il presentatore e il pubblico. Voto: 7

Emma sta dando il suo meglio sul palco dell'Ariston, anche in fatto di look. Bellissimo il look della seconda serata, look total black composto da un abito Mugler con maniche strutturare, taglio scivolato che le dona particolarmente, con gonna asimmetrica. L'abito semplice ma di impatto è abbinato ad un paio di stivali Casadei alla coscia in vernice nera e una collana maestosa a forma di serpente Tiffany. Voto: 8

Rose Villain, sul palco per presentare Il Volo, compie una nuova magia dopo aver lasciato tutti senza parole con il look firmato Marni, una botta di colore e vivacità in mezzo a tanti abiti total black, La cantante indossa un mini-dress scintillante con gonna campana, senza maniche, composto da un particolarissimo tessuto silver e glitter. Il look firmato GCDS è completato da una scarpa con generosa punta e splendidi gioielli Damiani. Voto: 9

Sanremo 2024, i Look peggiori della seconda serata

Fred De Palma c’era quasi questa volta, ma la voglia di strafare lo penalizza. Bello l’abbinamento del pantalone elegante in stile baggy con il gilet strutturato con noto sulla schiena, ma la maglietta brillantinata con strappi, brillantini e collo alto è decisamente troppo per i nostri occhi! Il look firmato Ssheena non raggiunge la promozione. Voto: 5

Renga e Nek, ora… Praticamente tutte le donne del mondo pagherebbero per poterli ospitare in casa propria mentre provano il loro magico duetto, ma certamente nessuna impazzisce per questi look. Nek indossa un completo color vinaccia con panciotto, una camicia azzurra di quelle perfette per andare in ufficio a chiedere un aumento al capo prima delle vacanze natalizie, e cravatta grigia. Renga, invece, ha scelto una particolare punta di blu che gli dona, non fosse per la camicia arancione e la cravatta a righe di un altro arancione e - no, purtroppo non è uno scherzo - verde bosco. La domanda è: perché ci avete fatto questo? Voto: 4

Alfa si è detto, “Ma chi me lo fa fare di sbattermi per cercare un look diverso per ogni serata, mica sono in diretta nazionale del resto”. Ed eccoci con lo stesso identico look della prima serata, che speravamo fosse uno scherzo come prima prova. T-shirt black con patch cuore giallo applicato, pantalone nero e sneaker. Non ci siamo. Voto: 3

Dargen D’Amico, posto che l’idea di lanciare un messaggio con il proprio look sia a dir poco nobile e moderna, possiamo chiudere un occhio sul completo a dir poco destabilizzante e sugli occhiali da sole con montatura fluo, ma le ciabatte arancioni no. Crimine contro la moda! Voto: 4

