Sanremo 24, ex allievo di Amici commenta la classifica della prima serata: "La più brutta di tutta la storia del Festival"

Il ballerino e coreografo Andreas Muller commenta la prima serata del Festival di Sanremo.

Ieri, martedì 6 febbraio 2024 su Rai 1, è partita ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo. A commentare le esibizioni dei cantanti in gara ci ha pensato il ballerino professionista e coreografo Andreas Muller che, tramite delle storie su Instagram, ha detto la sua anche sulla classifica provvisoria.

Andreas Muller critica la classifica della prima serata del Festival

La prima serata del Festival di Sanremo, che è stata condotta da Amadeus e Marco Mengoni, si è conclusa con la top five scelta dalla sala stampa. Primo posto per Loredana Bertè con Pazza seguita da Angelina Mango con La noia, Annalisa con Sinceramente, Diodato con Ti muovi e Mahmood con Tuta gold. Una classifica provvisoria che non è per niente piaciuta a un ex amatissimo allievo di Amici.

Stiamo parlando del ballerino Andreas Muller che, durante la prima diretta del Festival di Sanremo, si è espresso sua su alcune delle canzoni proposte dagli artisti in gara e commentato la classifica stilata dalla sala stampa:

Volevo stare zitto e non espormi, ma non ci riesco e quindi andiamo! Ghali per me ha spaccato. Irama non sbaglia mai. Con Annalisa io torno ‘She Funk’. Mahmood è sul pezzo. Geolier boss! Alessandra riprenditi tutto! [...] La classifica provvisoria più brutta di tutta la storia del Festival di Sanremo, e adesso buonanotte.

