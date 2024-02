Sanremo 2024, i Look migliori e peggiori della Prima serata (FOTO)

Gossip TV

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo va in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con i Look più audaci. Ecco le nostre pagelle.

In scena, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara sono pronti a darsi battaglia per trionfare con il loro brano sanremese, ma ci offrono anche uno spettacolo audace con i loro look più ricercati. Ecco i Look migliori e peggiori della prima serata della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2024, i Look di Amadeus e del co-conduttore Marco Mengoni

Giunto alla sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato la sua stretta collaborazione con Gai Mattiolo, e il risultato è decisamente un trionfo. Per la prima serata della kermesse musicale, il conduttore si presenta sul palco con un completo giacca e pantaloni bianco ottico con lavorazione a contrasto, con revers neri che riprendono il papillon immancabile e il pantalone sartoriale.

Marco Mengoni apre la 74esima edizione del Festival con un completo blu notte monopetto Emporio Armani con pantalone ampio, reso particolare da un’imponente applicazione sulla giacca. Elegante e chic. Secondo look per il cantante di "Due Vite” che conferma di essere uno degli artisti più glamour sul panorama italiano con la sua maglia see through in cristalli e catene e un pantalone sartoriale nero. Terzo look, presentato durante un simpatico siparietto, è quello composto da un completo giacca e pantalone con zampa in pelle rossa. Che dire: a Mengoni sta proprio bene tutto!

Sanremo 2024, i Look promossi dei Big in gara

Clara, vincitrice di Sanremo Giovani nonché volto amatissimo di Mare Fuori, è la prima ad esibirsi sul palco. Il suo look firmato Giorgio Armani Privè è a dir poco futuristico, composto da un tessuto argento e fluido che sembra scorrerle sul corpo come metallo vivo. Particolarissima la gonna, con ampio spacco posteriore, che si apre sull’addome per lasciare intravedere un corsetto in cristalli che abbaglia. Il look raggiunge la sufficienza ma è penalizzato dal beauty look fin troppo semplice: con un abito così audace sarebbe stata meglio un’acconciatura particolare, piuttosto che una semplice piega. Voto 7

Sangiovanni porta la sua “Finiscimi” sul palco del Festival di Sanremo con un look GCDS che dimostra la sua grande crescita stilistica oltre che artistica. In total white con giacca doppiopetto impreziosita da una spilla gold, pantalone palazzo che regala volume all’insieme e un paio di particolari mocassini cangianti e cravatta ton sur ton. Look approvato, peccato sempre per l’hair look sciatto. Voto: 7 -

La Sad scelgono di ammorbidire, se così possiamo dire, il loro look super punk per la loro prima apparizione sul palco dell’Ariston, decisamente un netto miglioramento rispetto al green carpet che ci aveva lasciato attoniti. I tre cantanti indossano completi total black con tanto di stivaletti in pelle super cool, ma rendono tutti drammatico con pesanti maglie-scultura a forma di costole in argento, forse evitabile la museruola silver abbinata ai capelli verdi fluo. Preparati al peggio, dopo aver avvistato il trio punk come un trio di cattivi qualunque dei manga giapponesi, tiriamo un sospiro di sollievo e li promuoviamo. Voto: 6

In una parola: Divina. Fiorella Mannoia si presenta con un meraviglioso abito in stile sposa, completamente in pizzo bianco con discreti punti luce che seguono la silhouette della cantate, decisamente invidiabile, firmato Luisa Spagnoli. Piedi scalzi, gialli di Crivelli e capelli rosso fuoco raccolti. Insomma questo abito sarebbe stato un azzardo per chiunque ma non per lei. Fiorella sei tu la nostra Jane Fonda! Voto: 8

Ghali, sia reso grazie! Il rapper è sempre una sicurezza in fatto di look e anche per la prima serata sanremese non ci delude. Treccine raccolte, un look cangiante, scintillante, meraviglioso fimato Loewe composto da un pantalone stile baggy, maglia crop con colletto e un cardigan che brilla di luce propria. Un look che non tradisce la sua anima street ma che porta lo stile da strada su un altro livello. Voto: 9

Annalisa torna a Sanremo per la sesta volta dopi un anno di successi strepitosi e lo fa con il Look sensuale che ha deciso di adottare da qualche tempo a questa parte. Magnetica e dotata di un talento innegabile, Annalisa non brilla particolarmente con il suo outfit total black Dolce&Gabbana, composto da un hot pants con applicazioni brillanti e reggicalze, un corsetto, tutto nascosto da un pensate blazer oversize e calze spesse che nascondono le lunghe gambe nude. Ci aspettavamo ben altro da lei. Voto: 6

Mahmood ci fa capire cosa vuol dire indossare la pelle senza sembrare una vogliosa donna di mezza età! Il cantante, completamente sbarbato e con capello ingellato, indossa un gilet in pelle con ampie tasche e un pantalone abbinato, stivaletti sempre in pelle e maglia a collo alto nera tutto firmato Prada. Il look total black è impreziosito da dettagli gioiellocome anelli e orecchini di Cartier che creano piacevoli punti luce. Voto: 8

Sanremo 2024, i Look peggiori della prima serata

Irama, Irama… Irama! Il cantante ha deciso di non abbandonare mai più i pantaloni in pelle, fatto che ci potrebbe anche star bene, non fosse che il look presentato per Sanremo non solo è sottotono, ma ripetitivo. Fu lui stesso ad ammettere poco prima del debutto di voler impressionare con la sua voce più che con il suo outfit, ma qualche dettaglio in più non avrebbe guastato. A malincuore, Irama bocciato. Voto: 5

Geolier che dire, apprezziamo lo sforzo di non presentarsi anche sul palco dell'Ariston con la tuta acetata del Napoli, ma questo look non ci convince. Maglietta con scollo profodno con petto e tatuaggi in vista, che certamente non sono particolarmente cool sul cantante napoletano, un completo composto da glitter con giacca monopetto, un pantalone che sembra tagliare la figura dell'artista e non lo slancia come dovrebbe. Immancabili occhiali da sole. Insomma, per noi è un no ma con riserva. Voto: 5 +

Alessandra Amoroso, acclamata dalla platea del Festival di Sanremo, non brilla con il look per la prima serata. Sebbene non vi siano particolari cadute di stile, è vero che l'outfit semplice è anche un po' banale. Si tratta di una gonna super alta con top abbinato tutto total black e firmato Moschino, come i guanti guanti al gomito. Poco brillante anche l'hair-look della cantante mentre menzione speciale per i gioielli favolosi, in particolare il collier luminosissimo. Voto: 5

Angelina Mango al suo esordio sanremese ha deciso di affidarsi ad Etro, ma sarà stata una buona idea? La maison di moda è tra le più amate dagli artisti proprio per il suo stile inconfondibile ma, proprio in virtù di questo carattere totalizzante che possiede, è molto difficile da indossare con successo e Angelina ha fallito su tutta la linea. Trucco pesante, maxi coda di cavallo con treccine, scarpe con maxi plateau, insomma too much. Voto: 4

