Sanremo 2025, Valeria Marini si candida tra i Big: ''Duetterei con Malgioglio''

Valeria Marini confessa il desiderio di candidarsi al Festival di Sanremo come cantante in gara, poi tira in ballo Cristiano Malgioglio.

Mentre tutti sono in fermento, in attesa di scoprire chi prenderà il posto di Amadeus dopo le ultime edizioni di successo al Festival di Sanremo, Valeria Marini rilancia e si candida come cantante in gara, tirando in ballo anche Cristiano Malgioglio. Ecco cosa ha rivelato la stellare showgirl.

Sanremo 2025, Valeria Marini pronta a candidarsi tra i Big in gara!

Come promesso all’inizio della sua avventura come conduttore e direttore artistico della 74esima edizione del Festival di Saremo, Amadeus lascia il timone della kermesse musicale d’Italia e tutti si chiedono chi prenderà il suo posto. Mentre da Paolo Bonolis e Carlo Conti arriva un secco rifiuto, si apre la porta a volti femminili come quello di Milly Carlucci e Antonella Clerici. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibile candidatura di Valeria Marini, ma lei ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, ha negato tutto. La stellare showgirl, infatti, ha ammesso che le piacerebbe tornare a Sanremo come cantante, tirando in ballo anche Cristiano Malgioglio!

“Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì”.

Il popolo di Instagram farebbe carte false per vedere Valeria calcare il palco del Festival con un nuovo tormentone estivo, esibendosi nella maniera più sensuale possibile con tanto di baci stellari. E mentre ben 4 canzoni sanremesi conquistano un primato mai visto prima, Marini continua il suo auto-elogio televisivo, ammettendo:

“Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: “Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare. Non sono io che lo devo dire, però io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue - riporta Biccy -E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. La critica la guardi e l’ascolti e dici ‘la prossima volta farò meglio’, ma alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico”.