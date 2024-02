Sanremo 2024: Quattro canzoni nella Top 200 Mondiale. Ecco quali

Gossip TV

Ecco quali sono le quattro canzoni del Festival di Sanremo 2024 che sono entrate a far parte della Top 200 Mondiale.

Quattro delle trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 sono entrate a far parte ella Billboard Global 200. Ecco quali sono.

Sanremo 2024: Quattro canzoni nella Billboard Global 200

Come le precedenti edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus, anche quella di quest'anno è stato un grande successo. Anzitutto, la maggior parte delle trenta canzoni presentate dai trenta big in gara continuano a tenerci compagnia: le sentiamo ovunque, ovviamente soprattutto in radio. Anche stavolta, dunque, il direttore artistico ha dimostrato di avere un fiuto infallibile.

Inoltre, questi brani continuano a stare in vetta alle classifiche, e non soltanto in Italia: la Top 30 della Classifica Fimi è perlopiù occupata dalle canzoni del Festival di Sanremo 2024. Al primo posto, ad esempio, c'è una di esse, ossia Tuta Goldi di Mahmood. Questo brano, tra l'altro, è ormai addirittura al secondo posto della Top 100 Debut Global Spotify.

Come se non bastasse, per ribadire che si sta parlando realmente di fenomeni musicali, aggiungiamo che la canzone vincitrice, La Noia di Angelina Mango, ma pure Tuta Gold, I p'me, tu p'te di Geolier, Sinceramente di Annalisa, Tu no di Irama e Casa mia di Ghali sono diventati disco d'oro, poiché sono riuscite a superare le 50mila vendite.

Tutto il mondo, però, riconosce la bellezza e la potenza di questi brani, tanto che quattro di essi sono entrati a far parte della Billboard Global 200. Quali? Anzitutto, ancora una volta, Tuta Gold, che si è piazzata alla 52esima posizione, e poi: I p'me, tu p'te alla 91esima posizione, Sinceramente alla 95esima, ed infine La Noia alla 110.

