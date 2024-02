Sanremo 2025, tre Conduttori in lizza per il posto di Amadeus: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Amadeus ha ufficializzato la sua intenzione di lasciare la conduzione del Festival di Sanremo, ed ecco chi potrebbe sostituirlo.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo e, nonostante il dispiacere del pubblico, Amadeus ha deciso di terminare così la sua avventura come presentatore e direttore artistico della kermesse musicale d’Italia. Ma chi prenderà il suo posto? Tre conduttori in lizza, mentre sembra che Carlo Conti e Paolo Bonolis abbiano gentilmente declinato l’invito dei vertici di Viale Mazzini.

Sanremo 2025, chi prende il posto di Amadeus?

Si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango la 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’ultima edizione condotta da Amadeus dopo cinque anni di incredibili successi. Con lo straordinario share del 75% alla finale, il presentatore saluta per sempre il palco dell’Ariston, e adesso tutti si chiedono chi prenderà il suo posto. A svelare le ipotesi cui ha pensato il settimanale Chi, partendo dalle voci di corridoio che vorrebbero Paolo Bonolis in pole. Sembra che il presentatore sia effettivamente finito nella lista stilata dai vertici di Viale Mazzini ma che abbia gentilmente declinato l’offerta, firmando un nuovo contratto con Mediaset con il benestare di Pier Silvio Berlusconi, che conta sull’impegno di uno dei presentatori più amati della rete. Avrebbe detto di no anche Carlo Conti, altro nome saltato immediatamente fuori dopo l’annuncio del ritiro ufficiale di Amadeus, che ha chiuso alla possibilità di qualsiasi colpo di scena confermando dopo l’ultimo Sanremo che niente potrebbe in questo momento fargli cambiare idea.

“Già iniziato il toto presentatori 2025. È stato detto che Paolo Bonolis sia tra i papabili per condurre il prossimo Festival di Sanremo. Notizia vera a metà: la Rai lo avrebbe voluto, ma il presentatore ha scelto un anno di pausa portando avanti il contratto con Mediaset per Avanti un altro. In questo momento in pole position sembrano esserci tre conduttori, Alessandro Cattelan (in coppia con Alessia Marcuzzi e/o Antonella Clerici). Carlo Conti invece sembra aver già espresso un gentile: “No, grazie””.

Questo lo scoop riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, che parla di tre presentatori in lizza, citando anche l’amato Alessandro Cattelan. Ma noi rilanciamo e ipotizziamo: se fosse una donna a condurre il Festival, e se fosse proprio Maria De Filippi? Del resto la conduttrice è già stata sul palco dell’Ariston e il suo tocco rende di successo qualsiasi cosa, dunque perché non provare.

