Sanremo 2025, Serena Rossi al fianco di Carlo Conti? Ecco l'ultimo gossip

Gossip TV

Carlo Conti vuole Serena Rossi al suo fianco come co-conduttrice della nuova edizione del Festival di Sanremo? Ecco le ultime anticipazioni.

Manca sempre meno al debutto nella nuova edizione del Festival di Sanremo e dire che l’attesa è tanta non rende l’ira di quanto il pubblico italiano sia effettivamente curioso di scoprire se l’edizione condotto da Carlo Conti, ci appassionerà quanto quelle magistralmente condotte da Amadeus. Nel frattempo giungono nuove anticipazioni che riguardano la possibile presenza di Serena Rossi nei panni di co-conduttrice sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025, tutto pronto per la nuova edizione

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo, la prima dopo l’addio di Amadeus al timone della kermesse musicale italiana e alla Rai. Carlo Conti ha preso le redini del duro lavoro fatto dal collega e ora ha in mente di portare altre novità sul palco del Teatro Ariston. Il presentatore ha svelato il nome dei 30 Big in gara che, proprio prima di Natale, hanno a loro volta svelato il nome delle canzoni che porteranno al Festival nello speciale Sarà Sanremo. Nelle ultime settimane, inoltre, si sono avvicendati diversi gossip e anticipazioni sul programma come la presenza di Giulia De Lellis come co-conduttrice al fianco di Conti. Lui ha voluto Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli come presentatori del Dopo Festival mentre Bianca Guaccero e Gabriele Corsi conducono il Prima Festival, con Mariasole Pollio come inviata speciale. Ma non è finita qui.

Mentre è certa la presenza di Cattelan come co-conduttore per l’ultima serata, come ha sin da subito ufficializzato Conti, si mormora che anche Selvaggia e Giulia raggiungeranno il conduttore toscano sul palco più ambito della televisione italiana visto il loro impegno nel circuito di Sanremo. Insomma è tutto pronto per la nuova edizione del Festival, ma ora spunta un nuovo gossip clamoroso che fa molto piacere ai telespettatori di Rai 1.

Sanremo 2025, arriva anche Serena Rossi?

L’identità dei co-conduttori e delle co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo, in scena a febbraio 2025 come da tradizione dal palco del Teatro Ariston, non è ancora chiara. Mentre è certa, infatti, la presenza di Alessandro Cattelan e la decisione di Carlo Conti, nuovo presentatore e direttore artistico, di non far esibire chi lo accompagnerà in questo viaggio nei classici lunghi monologhi - salvando così del tempo prezioso per le esibizioni ma anche qualche Vip da grandi strafalcioni - le altre informazioni sulla questione sono davvero fumose.

Nelle ultime ore, Tv Blog, ha annunciato la presenza di Serena Rossi tra le co-conduttrici del Festival, una notizia che ha fatto davvero molto piacere al pubblico, dal momento che l’attrice partenopea è tra le più amate in Italia grazie alle fiction che la vedono protagonista in Rai come Mina Settembre, ma anche grazie alla sua attività di doppiatrice che l’ha portata ad essere protagonista del cartone animato Frozen, poi l’attività in teatro e ora anche nel recente film su Netflix, Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini. Al momento Rossi non ha ancora confermato la notizia, ma siamo certi che presto il cast di delineerà definitivamente facendoci trovare diverse belle sorprese.