Secondo alcune indiscrezioni, tra i nomi delle papabili co-conduttrici di Sanremo 2025, ci sono anche quelli di Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli: ecco tutti i dettagli!

Continuano i preparativi per il Festival di Sanremo 2025: domenica 1° dicembre Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e, negli ultimi giorni, è partito il toto-nomi sui possibili co-conduttori e co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti. Se è da scartare l'idea che al suo fianco ci saranno volti noti delle fiction di Rai1, nelle precedenti ore si è diffusa la notizia che Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli saranno all'Ariston per la co-conduzione.

Sanremo 2025, Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli al fianco di Carlo Conti?

La prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio 2025. Domenica 1°dicembre Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in concorso e non resta che scoprire chi lo affiancherà alla co-conduzione della kermesse. Oltre ad Alessandro Cattelan, infatti, non si conoscono ancora i nomi degli altri co-conduttori. Non è chiaro se Carlo Conti seguirà le orme di Amadeus e approfitterà ancora di un'edizione del Tg1 per rivelare i suoi co-conduttori e co-conduttrici o se sceglierà altre modalità per l'annuncio, come accaduto per le edizioni da lui condotte qualche anno fa.

Nei giorni scorsi, si era diffusa la notizia che ad affiancare Conti ci sarebbero stati alcuni volti molto noti delle fiction Rai, come Serena Rossi, tuttavia, Fanpage.it ha smentito la notizia, grazie alle segnalazioni di fonti vicine a Rai. Scartata questa ipotesi, chi potrebbe co-condurre Sanremo 2025? Di recente, è stata avanzata l'ipotesi che sul palco dell'Ariston potrebbero salire Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli.

La prima sta ottenendo successo su Rai3 con la conduzione di Splendida Cornice e sarebbe per lei un ritorno all'Ariston, visto che 13 anni fa ha affiancato Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo. Discorso diverso per Selvaggia Lucarelli: la giurata è un volto consolidato a Ballando con le Stelle ed è un personaggio che, benché controverso, non manca mai di attirare pubblico, come dimostrano le liti con Sonia Bruganelli in trasmissione.

Sanremo 2025 sarà l'ultima edizione in onda su Rai1?

In attesa di scoprire se Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli saranno co-conduttrici di Carlo Conti per Sanremo 2025, il 5 dicembre 2024 è diventata di pubblico dominio la notizia che il Tar della Liguria ha ritenuto illegittimo l'affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di Sanremo. E se per l'edizione del 2025 tutto procederà regolarmente, sembra che per quella del 2026 sarà prevista una gara pubblica.

Nella sentenza del Tar si legge che il Comune di Sanremo, a partire dall'edizione del 2026, dovrà procedere mediante una pubblica gara: una decisione che arriva dopo che il Presidente di Afi (l'associazione fonografi italiani) ha presentato ricordo contro il Comune di Sanremo e Rai per l'uso del marchio "Festival della canzone italiana".

Pronta la replica di Rai, che ha annunciato ricordo al Consiglio di Stato e "se necessario, parteciperemo al bando pubblico" come dichiarato da un anonimo dirigente dell'azienda di Viale Mazzini. Il piano b di Rai è quella di dar vita a un Festival itinerante, che possa arrivare nelle migliori strutture italiane, mentre molti si chiedono dove, in caso Rai non riuscisse a vincere il ricorso o il bando pubblico, approderà il Festival di Sanremo.