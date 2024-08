Gossip TV

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, anche l'ex allieva di Amici Gaia Gozzi sarà tra i Big? Spunta una segnalazione su alcune trattative con il conduttore Carlo Conti. Ecco cosa sappiamo!

Continuano i lavori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, la prima dopo l'addio di Amadeus e il ritorno alla direzione artistica e alla conduzione di Carlo Conti. Il quale, proprio in queste settimane, è impegnato nella selezione delle canzoni dei futuri Big in gara. E tra questi, potrebbe esserci anche un'ex allieva di Amici di Maria De Filippi: Gaia Gozzi.

Sanremo 2025, Gaia Gozzi in trattative con Carlo Conti? Spunta un'indiscrezione!

Mentre Carlo Conti è al lavoro per scegliere i 24 Big in gara al prossimo Sanremo 2025, impazza il toto nomi dei possibili cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Tra questi Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Elodie e Achille Lauro. Ma di recente anche il nome di Gaia Gozzi, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è spuntato tra i possibili Big.

L'artista sarebbe, come riporta Novella2000, "in trattative con Carlo Conti", dopo aver partecipato all'ultimo Festival di Sanremo per la serata cover insieme a Big Mama. Gaia ha trionfato nella diciannovesima edizione di Amici, dopo aver partecipato a X Factor, dove si è classificata al secondo posto.

Al momento, il suo nome è solo in forse e questa risulta soltanto un'indiscrezione, ma per scoprire la lista dei Big del prossimo Festival bisognerà attendere il 29 novembre 2024.

Sanremo 2025, annunciato il nuovo regolamento del Festival

Tra i principali cambiamenti a cui andrà incontro il prossimo Festival di Sanremo 2025, in onda dall'11 al 15 febbraio 2025, ci sarà il ritorno delle Nuove Proposte, 4 artisti in gara che si contenderanno il titolo. Diminuisce il numero dei Big in gara: da 30 a 24 e le votazioni della serata Cover non influiranno più sulla vittoria finale. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, dando luogo ad una autonoma classifica di Serata dei 24 Artisti. Il primo classificato sarà il vincitore della Serata delle Cover.

Viene inoltre confermata la Giuria delle Radio e per quanto riguarda la finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover). Nella finalissima della quinta serata (il sabato) verranno dapprima eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.

Tra le varie nuove clausole approvate da Carlo Conti c'è anche una che vieta agli artisti in gara di partecipare a programmi, manifestazioni o incontri che prevedano la loro performance, sin dall'annuncio ufficiale del cast fino al termine della quinta serata del Festival.