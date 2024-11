Sanremo 2025, Emma Marrone nega la sua partecipazione al Festival: "Ho bisogno di fermarmi"

Gossip TV

Il nome di Emma Marrone è apparso nella lista dei possibili Big di Sanremo 2025, ma la cantante ha smentito di essere una delle concorrenti del Festival. Ecco per quale motivo non ci sarà.

Mentre fervono i preparativi per Sanremo 2025 e si attende la fine del mese per l'annuncio ufficiale di Carlo Conti sui Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025, arriva la smentita della presenza di un'amatissima artista del panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Emma Marrone, che ha preso parte all'ultimo Festival con il brano Apnea.

Sanremo 2025, Emma Marrone nega la sua presenza al Festival

Nonostante il suo nome sia apparso in una lista di possibili artisti che potrebbero prendere parte al prossimo Festival di Sanremo 2025, Emma Marrone ha deciso di smentire la sua partecipazione alla kermesse più attesa d'Italia. In realtà, ha rivelato l'artista in un'intervista a Il Corriere della Sera, dopo l'ultima data del suo tour, prevista a Bari il 17 novembre, è intenzionata a prendersi una pausa dopo il biennio di successi continui, di tour e album a cui si è dedicata.

Proprio grazie al brano con cui si è presentata in concorso a Sanremo 2024, Apnea, il suo ultimo album ha superato i 100 milioni di stream e ora, ha annunciato Emma Marrone, è arrivato il momento di fermarsi.

Al quotidiano, l'ex allieva di Amici ha confessato che neppure un invito da parte di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025, potrebbe persuaderla a presentarsi all'Ariston, perché questo è un momento che ha deciso di dedicare a sé stessa, per recuperare le energie e le forze dopo i due anni in cui non si è mai fermata: "​Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi. Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me"

Sanremo 2025, tutti i possibili cantanti che saranno al Festival

A Sanremo 2025, perciò, non sarà possibile rivedere Emma Marrone, dato che l'artista ha annunciato che ha intenzione di prendersi un periodo di pausa e dedicarsi ai suoi affetti e a recuperare le forze. Ma quali potrebbero essere gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo?

Carlo Conti darà l'annuncio ufficiale a fine mese e ai 24 Big si aggiungeranno poi i vincitori di Sanremo Giovani che verranno annunciati nella finale del 18 dicembre.

Tra i nomi in gara molti puntano anche a Tiziano Ferro, sebbene l'artista sia tornato all'Ariston solo in veste di ospite. Altri papabili nomi potrebbero essere quelli di Alessandra Amoroso, Patty Pravo e Albano. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe rivelato come riporta il settimanale Oggi di essere pronto a un'altra avventura al prossimo Festival di Sanremo 2025, ma senza Romina Power: "Torno a Sanremo, ho proposto due brani. E chiudo in bellezza, sarà il mio ultimo Festiva in gara. Il successo in due con Romina è stato pazzesco, rinnegarlo sarebbe da imbecilli, ma sarò da solo“.