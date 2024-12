Sanremo 2025, Carlo Conti vuole Milly Carlucci come co-conduttrice del Festival

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, Carlo Conti vorrebbe Milly Carlucci come prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025!

Manca sempre meno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025: la prossima edizione della kermesse andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 con la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Secondo un retroscena di Fanpage.it, il conduttore di Rai1 avrebbe già trovato la perfetta co-conduttrice che potrebbe affiancarlo sul palco dell'Ariston: Milly Carlucci, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Saremo 2025, Milly Carlucci al fianco di Carlo Conti sul palco dell'Ariston?

Milly Carlucci è reduce dal grande successo della 19esima edizione di Ballando con le Stelle che si è conclusa sabato 21 dicembre con la vittoria di Bianca Guaccero e un vero boom di ascolti. Ma per la storica conduttrice di Rai 1 potrebbe non essere l'unico successo di quest'anno: stando a un retroscena rivelato da Fanpage.it, infatti, Carlo Conti vorrebbe Milly Carlucci al suo fianco come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025.

L'indiscrezione, per il momento, non ha ricevuto ulteriori conferme, ma arriva all'indomani di una piccola frecciatina che la stessa Milly Carlucci avrebbe lanciato al conduttore Carlo Conti in occasione di un'intervista al sito di Fanpage.it. Alla domanda se avrebbe voluto prendere parte alla kermesse canora come co-conduttrice, Milly Carlucci ha dichiarato che è una possibilità per lei molto interessante, ma che attualmente "non c'è nessun tipo di premessa perché questa cosa di realizzi".

Stando a ciò che ha rivelato Milly Carlucci, infatti, Carlo Conti non le avrebbe mai accennato alla possibilità di essere una co-conduttrice del Festival: "Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno" ha concluso la conduttrice di Ballando con le Stelle.

Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe Milly Carlucci come co-conduttrice

Tra i vari nomi che di recente si sono avvicendati per la co-conduzione di Sanremo 2025 ci sono stati i grandi protagonisti delle fiction Rai, come Serena Rossi e Alessandro Gassmann, ipotesi smentita dai diretti interessati. Nelle scorse settimane è stato confermato il nome di Alessandro Cattelan, conferma arrivata durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani.

Cattelan si occuperà anche del Dopo Festival e ha lanciato il suo invito a un altro storico volto di Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli. La giurata, infatti, è stata ospite del podcast di Alessandro Cattelan, che ha rivelato di averla ufficialmente invitata ad affiancarlo nella conduzione del Dopo-Festival, ma al momento "non c'è stata ancora risposta".

Ancora tra le varie ipotesi di co-conduttori di Sanremo 2025 si è diffuso il nome di Geppi Cucciari, che tornerebbe al Festival di Sanremo a distanza di 13 anni dall'esperienza con Gianni Morandi. E, ora, Fanpage.it diffonde un retroscena e svela che Carlo Conti potrebbe aver scelto Milly Carlucci come sua co-conduttrice.