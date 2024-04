Carlo Conti rompe il silenzio sulla possibilità di condurre Sanremo 2025, ''Se la Rai me lo chiedesse…''

Gossip TV

Carlo Conti torna al timone de I Migliori Anni, pronto alla sfida agli ascolti contro Maria De Filippi, poi parla del Festival di Sanremo.

Dopo l’addio di Amadeus al Festival di Sanremo, confermata dal conduttore e dalla Rai, si è parlato dei possibili eredi del presentatore e tra questi è apparso il nome di Carlo Conti. Il conduttore ha riportato in prima serata I Migliori Anni, accettando la sfida aperta con il Serale di Amici di Maria De Filippi, e ora parla della possibilità di tornare sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti nuovo conduttore del Festival di Sanremo? Parla lui

Tra i volti più amati della televisione italiana c’è, senza dubbio, quello di Carlo Conti che da anni firma programmi di successo come I Migliori Anni, lo show amato da giovani e adulti con tantissimi ospiti di primo piano. La prima puntata dello show, con ospite Carlo Verdone tra gli altri, è andata in onda ieri sera contemporaneamente alla nuova puntata del Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, trasmesso du Canale 5. Ma come vive questa sfida agli ascolti il conduttore Rai? A Chi, Conti ha rivelato:

“Non mi spaventa, non guardo gli ascolti, mi interessa soltanto sapere se il programma mi piace e chi lo vede. Con Maria siamo amici, i suoi programmi sono fortissimi e poi… io chiudo a mezzanotte! Non c’è competizione”.

Dopo aver ironicamente ammesso di non voler sforare con gli orari per timore di addormentarsi e perdere il filo dei suoi programmi, Conti ha parlato anche della possibilità di sostituire Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Le ultime edizioni condotte dal collega sono state a dir poco brillanti e, mentre Amadeus si fotografa con il dirigente Mediaset, Carlo appare spesso e volentieri nella lista di nomi dei possibili conduttori pronti a sfilare sul palco dell’Ariston. Ma sarà davvero così?

“Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante. Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta”.

Insomma, Conti non si tira indietro e medita sulla possibilità di accettare la richiesta dei vertici di Viale Mazzini qualora arrivasse. Certo, non sarà un compito semplice visto il successo stellare di Amadeus, e ci sono altri volti noti in lizza come quello di Alessandro Cattelan ma anche di Michelle Hunziker che ha ammesso che non direbbe no a questa occasione unica.