Sanremo 2024, Sangiovanni: "Sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello"

Sangiovanni presenta Finiscimi, il brano con cui parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Manca poco alla prima serata della 74edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda martedì 6 febbraio 2024 su Rai 1. Tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston ci sarà anche Sangiovanni con la sua Finiscimi. Un periodo ricco di emozioni per il giovane cantante che, dopo aver ottenuto la certificazione FIMI per l’ottavo disco di platino di “malibu“, ha annunciato da poco anche l’uscita del suo terzo progetto discografico, Privacy.

Sangiovanni a cuore aperto

Due anni dopo Farfalle, Sangiovanni tornerà sul palco del Festival di Sanremo con il suo nuovo brano Finiscimi. Una canzone molto importante e significativa proprio come ha rivelato il giovane cantante ed ex amato allievo della 20esima edizione di Amici in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

L'attesa è diventata pesante! L'ho scritta lo scorso maggio...ero a Los Angeles, una sera verso le dieci, con tutte le luci spente, illuminato solo dalle candele. Questa canzone mi ha aiutato a superare dei momenti difficili. Io sono sempre stato un nostalgico, ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello...

E ancora:

Ho iniziato che ero molto piccolo [...] Per fare della musica diversa ho dovuto guardare a lungo dentro me stesso. Questa canzone ha una melodia italianissima, ma i suoni e gli accordi si ispirano alle sonorità r&b americane. I look? Inizierà mostrando quello che gli altri si aspettano da me e finirò con quello che voglio essere io!

