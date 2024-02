Amici 23, Intervista esclusiva a Stella Cardone: "È stato un percorso stimolante, il mio sogno? Vincere un Grammy"

Gossip TV

L'ex allieva Stella Cardone si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Stella Cardone, l'ex allieva della 23esima edizione di Amici. Stella ha 18 anni, è nata e cresciuta a Roma e frequenta il quinto anno di liceo. Si definisce una ragazza solare, con tanta voglia di fare e con una grande passione per la musica.

Ecco cosa Stella Cardone ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza intensa e stimolante condivisa insieme alla sua coach Anna Pettinelli e che gli ha permesso farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, al rapporto con la cantante Sarah Toscano fino ai suoi sogni nel cassetto.

Nella scuola di Amici sei apparsa come una persona fragile, ma determinata. Che esperienza è stata?

Amici è sicuramente stata un’esperienza che mi ha messo alla prova di fronte alle mie difficoltà. In alcuni momenti, infatti, è uscita fuori la mia parte più fragile, anche se è difficile che io mi lasci abbattere. Se potessi tornare indietro proverei a gestire in maniera diversa le mie emozioni e le reazioni alle critiche, dando meno peso alle classifiche e guardando più al lungo termine. Ad ogni modo sono contenta, è stato un percorso stimolante, formativo e intenso.

Il ricordo più bello e il momento più difficile vissuto nella scuola?

Se penso ad Amici mi vengono in mente tanti bei ricordi, tra cui la convivenza in casetta. Il più bello è sicuramente legato al mio ingresso nella scuola quando mi è stato assegnato il banco durante la prima puntata. Il momento più difficile, invece, è stato accettare che la mia professoressa Anna Pettinelli non credesse in me.

Con chi hai legato di più e chi vincerà secondo te?

Sarah è la persona con cui sono entrata più in sintonia nella scuola, tra noi è nata un’amicizia speciale in un contesto speciale. Abbiamo legato tantissimo e fin da subito. Ci siamo sempre sostenute a vicenda nei momenti difficili e abbiamo condiviso tanti momenti ed esperienze. E soprattutto, mi cucinava sempre il pranzo! Sinceramente non so chi vincerà perché penso che ognuno dei ragazzi abbia i propri punti di forza. Comunque vada io tifo per Sarah, Marisol e Sofia.

Hai avuto modo di confrontarti anche con Maria De Filippi durante i tuoi momenti di sconforto?

Assolutamente si. Quando mi ha visto giù di morale, Maria è intervenuta per cercare di farmi vedere le cose da un altro punto di vista, spronandomi a farmi valutare le situazioni a prescindere dal mio stato emotivo del momento.

Cosa ti aspetti dopo questa esperienza?

Grazie a questa esperienza ho le idee più chiare e ho più consapevolezza sugli aspetti che devo migliorare. Da qui continuerò a impegnarmi, a studiare e a fare musica. Il mio sogno è vivere di musica, che è sempre stata parte fondamentale della mia vita fin da piccola. Per me è tutto, la mia valvola di sfogo e il mio linguaggio per comunicare. Mi piacerebbe partecipare a Sanremo, fare Tiny Desk e vincere un Grammy.

Scopri le ultime news su Amici.