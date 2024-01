Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato del Festival: arriva l'annuncio ufficiale!

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato del prossimo Festival di Sanremo 2024: ecco l'annuncio ufficiale!

Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo 2024: la quinta edizione della kermesse canora sotto la guida di Amadeus prenderà il via il 6 febbraio, per accompagnare il pubblico di Rai1 fino alla finale del 10 febbraio. Tra i co-conduttori diversi nomi d'eccezione: Giorgia, Marco Mengoni, Fiorello, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli prossimo inviato del Festival!

Dopo l'annuncio anche dei Big del Festival di Sanremo 2024, tra i quali figurano diversi nomi del talent di Amici di Maria De Filippi, continuano ad arrivare le news sulla kermesse. In particolare, durante l'ultima puntata de La Vita in Diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, il padrone di casa ha rivelato che un ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà l'inviato del Festival.

Il diretto interessato è Pierpaolo Pretelli, ex vippone molto amato sui social e che anche tramite i social ha svelato che sarà l'inviato della kermesse canora per quest'anno.

L'annuncio è stato dato in maniera molto ironica e divertente: seduto a terra, con tanto di valigia già pronta, Pretelli si è fatto trovare davanti agli Studi Rai e ha minacciato Matano di non andar via finché non verrà mandato a Sanremo 2024 come inviato:

"Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo, ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque? Pure in Inghilterra l’hai mandata, perché io no? Io non mi muovo finché non mi mandi a Sanremo."

Poco dopo, Matano ha svelato durante La Vita in Diretta che Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato del Festival di Sanremo 2024:

"Quet'anno a Festival di Sanremo ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, l'appello ha funzionato!"