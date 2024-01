Sanremo 2024, Marco Mengoni si sbottona: la verità sulla sua vita sentimentale

Gossip TV

Marco Mengoni, co-conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo, si lascia andare e parla della sua vita privata e sentimentale.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo e cresce la curiosità dei telespettatori sulla kermesse musicale, ma anche sui suoi protagonisti. Dopo la vittoria dello scorso anno, Marco Mengoni torna sul palco dell’Ariston e svela un dettaglio inedito della sua vita sentimentale.

Sanremo 2024, Marco Mengoni svela se è fidanzato!

La nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultima condotta da Amadeus salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, è un evento molto atteso dal pubblico italiano, curioso di scoprire le nuove canzoni dei Big in gara e di godere dello spettacolo preparato con estrema cura dal presentatore. Mancano sempre meno giorni al debutto ufficiale e la curiosità per i protagonisti che sfileranno sul palco dell’Ariston cresce a dismisura. Marco Mengoni, dopo aver vinto l’ultima edizione della kermesse con “Due Vite” e aver annunciato un nuovo tour negli stadi italiani, sarà co-conduttore al fianco di Amadeus e i suoi fan non vedono l’ora di osservalo in questo ruolo inedito.

Mengoni, uomo affascinante e magnetico, è sempre molto attento a non svelare troppo della sua vita sentimentale e privata, evitando gossip e paparazzate ma tutti si chiedono se abbia trovato l’amore. Così, durante un’intervista concessa a La Repubblica, Marco ha deciso di rispondere una volta per tutte, svelando l’arcano.

“L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Insomma, Mengoni è single e c’è ancora speranza per chi vorrebbe conquistarne il cuore, anche se non sembra essere un compito semplice. Nel frattempo, Amadeus ha svelato tutti i duetti della quarta serata, e la notizia ha fatto furore sui social.