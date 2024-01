Sanremo 2024, Amadeus annuncia tutti i Duetti della Serata Cover

Gossip TV

Amadeus annuncia i duetti del Festival di Sanremo 2024, ecco le cover che porteranno i Big sul palco dell’Ariston.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo, in diretta dal palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Amadeus ha annunciato poche ore fa i duetti e le cover che i Big presenteranno durante la quarta serata. Ecco la lista completa.

Anticipazioni Sanremo 2024, i duetti e le cover della quarta serata

La nuova edizione del Festival di Sanremo è attesa dal pubblico italiano, che si interroga sulla kermesse musicale da diversi mesi, felice delle anticipazioni elargite da Amadeus, che ormai è pronto a tornare sul palco dell’Ariston per presentare quella che potrebbe essere la sua ultima edizione, almeno per il momento. Sanremo andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024 e, come ogni anno, la quarta serata sarà dedicata alle cover che i Big in gara presenteranno insieme a uno o più artisti negli attesissimi duetti. Mentre Pierpaolo Pretelli è stato confermato come inviato dal Festival, Amadeus ha deciso di rivelare tutto su cover e duetti con una succulenta anticipazione. Ecco la lista completa degli artisti e dei brani.