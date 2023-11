Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore del Festival: l’annuncio ufficiale di Amadeus

Gossip TV

Ospiti di VivaRai2, Amadeus e Marco Mengoni fanno un annuncio inaspettato sul Festival di Sanremo 2024.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultima presentata da Amadeus dopo il successo ottenuto nelle ultime stagioni della kermesse musicale italiana per eccellenza. Ospite del programma VivaRai2 del grande amico Fiorello, il presentatore ha fatto il primo annuncio ufficiale per la gioia del pubblico della Rai.

Marco Mengoni co-conduttore di Sanremo 2024

Da quando Amadeus ha preso in mano le redini del Festival di Sanremo, la Kermesse musicale più famosa d’Italia è diventata uno dei momenti più attesi dal pubblico di tutte le età. Al conduttore va il merito di aver dato ampio spazio ad artisti della nuova generazione e a testi non scontati per il palco dell’Ariston, lanciando ad esempio il grandissimo successo internazionale dei Maneskin che ad oggi sono tra le band rock più amate del mondo intero. La nuova edizione di Sanremo andrà in onda da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024 e ci sono ancora tantissimi interrogativi da risolvere.

Mentre si vocifera che Barbara d’Urso potrebbe essere una delle co-conduttrici del Festival, notizia che la presentatrice ha commentato togliendo ogni dubbio ai sui fan, circolano anche le prime indiscrezioni sui Big in gara mentre in questi giorni si stanno tenendo le selezioni per Sanremo Giovani, che poi vedere sull’Ariston con i famosi i giovani talenti più meritevoli. Nel frattempo, ospite della puntata di debutto della nuova stagione di VivaRai2, Amadeus ha lanciato la prima notizia certa di questo Festival ai microfoni dell’amico Fiorello.

“Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del festival, sarà il super ospite musicale della prima puntata, ma c'è molto di più: sarà il co-conduttore del Festival 2024”, ha annunciato Amadeus. Marco Mengoni, dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival con il brano “Due Vite”, ottenendo un buon risultato anche agli Eurovision, ed è amatissimo dal pubblico che ha esultato scoprendo che sarà proprio lui al fianco di Amadeus, oltre a prendere parte alla competizione come Super Ospite, in duetto con uno degli artisti in gara. Cosa ne pensate di quesa notizia?