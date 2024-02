Sanremo 2024, Lorella Cuccarini esulta per la vittoria di Angelina Mango: gli auguri della co-conduttrice e di Amici!

Gossip TV

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 e arrivano i post di Lorella Cuccarini e di Amici per festeggiare il suo trionfo!

Questo Festival di Sanremo 2024 ha visto una grande partecipazione di diversi ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, come Angelina Mango, che ha trionfato alla kermesse canora, la quinta e ultima diretta da Amadeus, con il suo brano La noia. Ma sul palco dell'Ariston non c'erano solo ex allievi della trasmissione, come ballerini e cantanti, ma anche una delle coach di Amici, la prof di canto Lorella Cuccarini.

Sanremo 2024, Lorella Cuccarini e Amici celebrano la vittoria di Angelina Mango

Lorella Cuccarini ha affiancato Amadeus nella quarta serata di Sanremo 2024, quella delle cover e dei duetti, una delle più emozionanti e che ha visto Angelina Mango cimentarsi in una struggente interpretazione di La rondine, canzone di suo padre Pino Mango.

Tra Angelina Mango e Lorella Cuccarini c'è un legame speciale, visto che la seconda è stata la prof di canto della prima l'anno scorso, durante l'esperienza di Angelina ad Amici di Maria De Filippi, quando la cantante si è classificata seconda dietro Mattia Zenzola. Quando questa notte Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, vincendo con La noia, anche Lorella ha voluto celebrare il suo successo, pubblicando una storia che mostrava tutto il suo orgoglio per il trionfo della sua ex allieva:

"E pensare che è passato solo un anno...Fiera di te!"

E non solo la sua ex insegnante ha voluto celebrare il suo successo, ma anche i profili ufficiali del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi hanno voluto omaggiare Angelina Mango e la sua vittoria a Sanremo 2024 con un post e una piccola dedica:

"Siamo orgogliosi di te!"