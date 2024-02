Sanremo 2024, la reazione di Annalisa alla vittoria di Angelina Mango è diventata già virale! [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, 10 febbraio, si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024: a vincere è stata Angelina Mango, seguita da Geolier e Annalisa. Proprio la reazione di quest'ultima alla vittoria della collega è diventata già virale: ecco perché!

Si è conclusa, con un boom pazzesco di ascolti, nella nottata tra il 10 e l'11 febbraio, la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024: a trionfare sul palco dell'Ariston è stata Angelina Mango, con il brano La noia. Al secondo posto, con oltre il 60% di voti ottenuti dal televoto Geolier e, infine, il terzo posto è andato ad Annalisa.

Sanremo 2024, la reazione di Annalisa alla vittoria di Angelina Mango è diventata virale!

Proprio la reazione di quest'ultima all'annuncio della vittoria della cantante - con cui condivide gli esordi nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è sfuggita all'occhio attento del pubblico e del web. Il 2023 ha segnato per Annalisa un anno di incredibili successi: record di ascolti per i suoi brani e una consacrazione a pop-star della musica italiana e anche a Sanremo 2024 il suo brano, Sinceramente, non ha deluso le aspettative e si confermato un tormentone che continuerà a risuonare in radio e sul web per moltissimo tempo.

Annalisa era anche data tra le favorite per la vittoria, ma dopo la serata cover, in cui a trionfare sono stati Geolier al primo posto, con relativi fischi e polemica che ne è seguita, e Angelina Mango al secondo posto, le probabilità che vincesse si erano ridotte.

Tuttavia, l'artista ha guadagnato il terzo posto che, se da un lato consola i suoi fan che l'hanno potuta ammirare sul podio sanremese, dall'altro è comunque una delusione per chi sperava di vederla trionfare. All'annuncio che a vincere il 74esimo Festival di Sanremo 2024 era Angelina Mango, tuttavia, la cantante ha avuto una reazione che non è passata inosservata sul web.

Mentre Angelina riceveva il premio dalle mani del sindaco di Sanremo, Annalisa è parsa molto emozionata, con gli occhi lucidi e un sorriso tremolante che, ai più, era anche una chiara manifestazione della delusione per non essere riuscita a vincere.