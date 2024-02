Sanremo 2024, i Look migliori e peggiori della Quarta serata (FOTO)

Gossip TV

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo va in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con i Look più audaci. Ecco le nostre pagelle.

In scena, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara sono pronti a darsi battaglia per trionfare con il loro brano sanremese, ma ci offrono anche uno spettacolo audace con i loro look più ricercati. Ecco i Look migliori e peggiori della quarta serata della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2024, i Look di Amadeus e della co-conduttrice Lorella Cuccarini

Per la quarta serata in veste di conduttore della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus torna sul palco in Gai Mattiolo con un completo davvero glamour, di ispirazione Barbiecore. Giacca monopetto rosa composta un particolare materiale cangiante a rilievo che creano un effetto glitter molto glamour, revers neri abbinati al pantalone a gamba dritta e al papillon.

Lorella Cuccarini è un vulcano di energia e si insidia sul palco dell’Ariston come co-conduttrice dopo un lungo numero musicale dei suoi successi. In splendida forma, Lorella indossa un abito lingerie rosa antico firmato Dolce&Gabbana, con scollatura a cuore, che ha abbinato a décolleté sandalo nere e un paio di guanti neri see through. Secondo look di Gianfranco Ferrè, quello che la introduce ufficialmente con l’attesa discesa dalla scalinata, in total black. Abito con vita iper bassa e gonna vaporosa, maxi revers e guanti sopra il gomito. Conclude l’outfit una vistosa collana girocollo in perle, un anello maestoso e brillante e un paio di sandali platform.

Sanremo 2024, i Look i Big promossi

Sangiovanni quest’anno ci stai regalando grandissime soddisfazioni con i tuoi look, meno con l’hair look scapigliato. Il giovane cantante indossa un paio di pantaloni di pelle in stil baggy pitonati, cardigan strutturato in stile trapunta, per creare un outfit total black giovane e fresco, nonostante i pesanti materiali del look firmato GCDS. Voto: 8

Annalisa porta avanti il filone dei materiali in pelle sul palco dell’Ariston con un mini-dress stile blazer doppiopetto firmato Dolce&Gabbana, maison di moda che sta accompagnando la cantante in questo percorso sanremese. Torna anche il reggicalze, tocco sensuale che Annalisa sembra aver scelto come firma per le sue esibizioni. Un look meno calzante rispetto a quello della terza serata color silver, che le donava particolarmente. Voto: 7

La “cattiva dai capelli blu” sa sempre come farsi notare sul palco. Per duettare con Gianna Nannini, infatti, Rose Villain indossa un mini-dress di Sportmax bianco ottico che mette in evidenza le sue chilometriche gambe, tutto tempestato da splendide borchie in cristalli che donano molta luce. Guanti bianchi, fiocco dietro la schiena che culmina in un romantico strascico. Voto: 7 +

I Santi Francesi stanno mietendo vittime con il loro fascino da poeti maledetti, e questa sera non sono da meno. Il duo artistico si è lasciato consigliare dalle sapienti mani di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e per ora i risultati ci sono e come. Splendida la maglia see through con applicazioni floreali che rende il look total black e genderless di Alessandro De Santis un vero gioiello prezioso. Voto: 8

Sanremo 2024, i Look peggiori della Quarta serata

C’è un po’ di Rkomi in questo Irama. Il cantante è ossessionato dall’eco-pelle e dal total black, trend che sembra aver influenzato un po’ tutti i cantanti, ma non riesce proprio a trovare il giusto equilibrio e con l’outfit della quarta serata somiglia fin troppo al suo amico e collega. Mentre potremmo salvare la giacca biker, non possiamo promuovere il pantalone stile Gatto con gli Stivali, con tanto di boots in pelle sopra il ginocchio. Voto: 4

