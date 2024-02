Sanremo 2024, Emma: "Stavolta voglio sorridere, ma con il cuore"

Gossip TV

Emma Marrone pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo.

Fervono i preparativi per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra gli artisti in gara ci sarà anche Emma Marrone che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo prima del grande ritorno sul palco dell'Ariston.

La confessione di Emma prima di Sanremo

Cresce l'attesa per Sanremo 2024, che partirà il prossimo martedì 6 febbraio su Rai 1 e sarà condotto dall'amatissimo Amadeus. Tra i Big in gara anche Emma, che salirà sul famoso palco dell'Ariston con il suo nuovo singolo Apnea ! Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ed ex allieva di Amici ha confessato:

È un palco che mi piace perché regala l'adrenalina. Sanremo è un universo a parte, ti lascia senza fiato, in Apnea senza respiro per una settimana, per citare la mia canzone. Il timore più grande? Me lo porto dietro da sempre [...] è quello di non avere voce. Per questo nella mia valigia metto sempre per prima cosa le vitamine e gli integratori.

Emma ha poi ricordato i suoi momenti più belli vissuti a Sanremo e commentato la sua imminente partecipazione al Festival:

Il mio ricordo più bello risale al 2012. Una sigaretta fumata sul balconcino dei camerini con Lucio Dalla. Mi disse parole bellissime di stima e affetto: non le dimenticherò mai. La parola d'ordine di questo Sanremo? Sorridere. Ho pianto troppo. Stavolta voglio sorridere, ma con il cuore. Finalmente.

