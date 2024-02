Sanremo 2024, Big Mama vittima di bodyshaming: aperta un'inchiesta contro un giornalista!

Gossip TV

Big Mama è tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024, ma invece di essere giudicata per la sua voce e performance, un giornalista hacriticato il suo corpo. Vista l'accusa di bodyshaming, è stata aperta un'inchiesta.

Il Festival di Sanremo 2024 è giunto alla sua terza giornata: questa sera, su Rai1, ascolteremo i restanti 15 cantanti in gara, presentati dai loro colleghi. Nonostante ci sia tanto di cui parlare, dagli ospiti attesi, alle performance, alle canzoni stesse, un giornalista ha, invece, preferito commentare il corpo di una delle concorrenti in gara: stiamo parlando di Big Mama, che all'Ariston ha portato la sua La rabbia non ti basta.

Sanremo 2024, Big Mama vitima di bodyshaming: aperta un'inchiesta contro un giornalista

Big Mama, nome d'arte di Marianna Mammone, è in gara alla kermesse canora con La rabbia non ti basta, brano scritto con M.L. Lazzerini, E. Botta ed E. brun. L'artista campana è al suo esordio sanremese, mentre solo un anno prima aveva preso parte alla serata cover, cantando con Elodie American Woman di Lenny Kravitz.

Sul significato della sua canzone, Big Mama ha dichiarato:

"La mia canzone parla un po' di rivalsa, ci sono dentro tante parole importanti e il messaggio che arriva è molto forte. Ed è fonramentale lanciarlo dal palco dell'Ariston."

Eppure, sembra che il messaggio di riscatto della cantante non deve essere stato, evidentemente, colto e un giornalista, piuttosto che commentare la sua performance sul palco dell'Ariston, ha preferito scegliere la squallida strada dell'insulto e del bodyshaming. Su X, è apparso un tweet offensivo e giudicante sul suo corpo che ha portato la Rai all'apertura di un'inchiesta contro il giornalista in questione.

Secondo quanto riporta Ansa, infatti:

"L'Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, appena ha appreso la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming"