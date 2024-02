Sanremo 2024, Annalisa lo ammette: ''Attesa più forte nei miei confronti e…''

Gossip TV

Annalisa, a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo, parla del suo brano e di cosa si aspetta da questa nuova avventura.

Il prossimo 6 febbraio debutterà, in diretta su Rai 1, la nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha pensato proprio a tutto, scegliendo i co-conduttori che lo accompagneranno durante le serate della kermesse musicale, e selezionando i Big in gara tra cui spunta il nome di Annalisa, regina della musica pop nell’ultimo anno con straordinarie hit di successo. Ecco cosa ha raccontato la bellissima cantante.

Sanremo 2024, Annalisa pronta per il Festival

Amadeus è alla sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, o almeno così sembra salvo eventuali ritrattazioni dell’ultimo minuto, e ha voluto rendere unico lo spettacolo per i telespettatori con tantissimi ospiti, da Russell Crowe che si esibirà con la sua band a Roberto Bolle nell’ultima serata, fino all’annuncio a sorpresa di un cast molto amato dal pubblico Rai. Tra i cantanti in gara spicca senza dubbio il nome di Annalisa, che quest’anno ha vissuto un momento d’oro musicalmente parlando, con tantissime hit di successo, schizzando ai vertici delle classifiche. Successo che potrebbe pesare sulla sua esperienza sul palco dell’Ariston, ma che non sembra preoccupare Annalisa, come rivela lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Percepisco che ci sia un’attesa più forte per i miei confronti e ne sono fiera, è il frutto di un lungo lavoro, mi fa venire voglia di impegnarmi ancora di più”.

Sul palco del Festival di Sanremo, dove si attende anche Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open su invito speciale di Amadeus, Annalisa porta il brano “Sinceramente” che celebra l’essere sé stessi, come ha spiegato l’artista che ha poi ammesso di amara l’adrenalina che dà una competizione del genere. “Io ho bisogno dei miei spazi. Solo se mi sento libera di affermare la mia personalità, posso essere tua. E non vale solo per le donne, lo voglio estendere a chiunque: vivete la vita seguendo i vostri obiettivi”. Sarà lei la vincitrice? Certamente è tra le favorite al momento.