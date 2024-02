Sanremo 2024, Angelina Mango pronta al debutto sanremese: ''Porterò la libertà sul palco''

Gossip TV

Angelina Mango è pronta a portare tutta sé stessa sul palco del Festival di Sanremo, con una canzone inedita dal titolo “La Noia”. Ecco cosa ha rivelato.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, alla conduzione della kermesse musicale per l’ultimo anno dopo tanto successo, è pronto per lo spettacolo in prima serata e Angelina Mango non sta nella pelle. La vincitrice della categoria canto di Amici, infatti, ha svelato di essere carica per questa esperienza, parlando poi del brano che porterà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024, parla Angelina Mango: così è nata la collaborazione con Madame

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024 e il pubblico italiano è curioso di scoprire chi sarà il migliore cantante in gara tra cui c’è anche Angelina Mango, protagonista dell’ultima edizione di Amici e vincitrice della categoria “canto”, dopo un percorso entusiasmante al Serale. Per la figlia di Mango è la prima volta sul palco della kermesse musicale e l’emozione è tanta, come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Mi sento come una bambina prima del compleanno, ma sono serena e carica”.

A Sanremo, Angelina porterà “La Noia”, un brano che celebra questa emozione talvolta oscura per l’essere umano, scritto a due mani insieme a Madame. La cantante ha ammesso che la collaborazione tra loro è nata in modo estremamente naturale, essendo “sulla stessa lunghezza d’onda a livello artistico e umano”. Angelina, che nella serata cover porterà una delle canzoni più belle del padre, duettando con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma, ha poi spiegato il senso del testo della sua canzone.

“Non va combattuta, è tempo prezioso da dedicare a noi stessi. E nei momenti difficili, bisogna ballarci sopra. Sul palco porterò a libertà che si esprime anche con i vestiti che indossi”.