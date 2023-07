Sanremo 2024, Amadeus svela tutte le novità della prossima edizione del Festival della canzone italiana!

Gossip TV

Intervistato al Tg1, Amadeus ha svelato cosa possiamo aspettarci dal prossimo Festival di Sanremo. Scopriamo insieme le novità!

Amadeus ha svelato al Tg1 oggi, domenica 9 luglio, tutte le novità della prossima edizione del Festival di Sanremo: vediamo insieme i nomi dei co-conduttori, canzoni e giuria di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, Amadeus svela tutte le novità della prossima edizione

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha annunciato che nella giornata di domani, lunedì 10 luglio, uscirà il regolamento della 74esima edizione della kermesse, confermando inoltre le date delle 5 serate dell'evento:

"A proposito di musica devo dirvi che domani esce il regolamento della settanquattresima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda ovviamente su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024"

Amadeus ha spiegato che i brani in gara saranno divisi, metà saranno ascoltati mercoledì e metà giovedì e qui ha annunciato la prima grande novità: i cantanti che si esibiranno mercoledì saranno anche i co-conduttori del Festival di Sanremo:

"I cantanti che mercoledì canteranno saranno anche i co-conduttori del Festival. Presenteranno i loro colleghi attraverso un sorteggio che avverrà la mattina in sala stampa. Il giovedì accadrà la stessa cosa al contrario."

Confermata il venerdì la serata delle cover, una delle più amate dal pubblico che segue il Festival: i cantanti saranno affiancati da uno o più artisti, potranno cantare qualsiasi brano, internazionale o non, anche i propri e anche quelli usciti nei tempi più recenti. Sabato sera ci sarà la finale con la classifcia dei 5 vincitori. Amadeus ha anche annunciato che ci saranno importanti novità per le giurie:

"Oltre al televoto e alla sala stampa, ci sarà la giuria delle radio che sostituisce la demoscopica. Quindi, giuria radio, che saranno nazionali, regionali e locali, avranno un ruolo importantissimo"

A quanto pare, anche se febbraio è ancora lontano, Amadeus ha già schierato le sue prime armi: non ci resta che attendere per scoprire quali novità avrà in serbo per il pubblico per la 74esima edizione del Festival di Sanremo.