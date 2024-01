Sanremo 2024, Amadeus: "Ecco perché ho scelto Mengoni, Mannino, Cuccarini, Giorgia e Fiorello come co-conduttori"

Gossip TV

Le rivelazioni e i retroscena di Amadeus sulla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Fervono i preparativi per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che partirà il prossimo 6 febbraio 2024. Al timone ritroveremo Amadeus che, intervistato dal noto settimanale Chi, ha svelato perché ha scelto di arruolare Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Giorgia e Fiorello come co-conduttori.

La rivelazione di Amadeus sulla scelta dei co-conduttori

A poche settimane dall'inizio di Sanremo 2024, che si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay, Amadeus ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha svelato alcuni retroscena inediti sulla 74esima edizione del Festival. L'amatissimo conduttore ha colto l'occasione per raccontare come e quando ha scelto i co-conduttori:

Marco Mengoni è un nome che ho pensato l’anno scorso, durante il Festival, quando era in gara. Conoscendolo in quella settimana, ho notato che, oltre a essere un bravissimo cantante, era anche un ragazzo simpatico, disinvolto. E, così, visto che, poi, ha vinto con Due vite e avrebbe dovuto tornare in questa edizione per aprire il Festival, ho pensato: “E se lo prendessi come co-conduttore?”. Quando, ad aprile, gli ho fatto la proposta, mi ha detto: “Ma sei sicuro?”. Ero convinto, perché la mia idea è quella di avere ogni sera un ospite che abbia una storia importante e Marco, da L’essenziale a Due vite, è cresciuto moltissimo. Giorgia la conosco da anni, la presentavo al Festivalbar, le sue capacità vocali sono fra le massime in assoluto, poi è simpatica, divertente, ironica, ama giocare, scherzare. Avevo pensato a lei già l’anno scorso...

Teresa Mannino è una comica fortissima, l’ho vista a teatro e abbiamo stretto subito amicizia, anche perché veniamo dalla stessa terra, la Sicilia. È una forza incredibile, un’attrice di lungo corso, ha fatto tanti anni di teatro, di tv, ma non era stata mai a Sanremo, e questa cosa mi piaceva - ha continuato Amadeus - Lorella è una carissima amica, ci conosciamo da 30 anni, abbiamo fatto Grease, Buona domenica, Campioni di ballo. Oggi, con Amici, è ancora più trasversale, piace ai giovani. Fiorello è mio fratello, ha saputo che avrebbe condotto con me il sabato sera, solo quando ho annunciato i nomi in tv, volevo fargli una sorpresa. Nei mesi precedenti, mi domandava sempre: “Ma il sabato chi lo fa? Chi ci metti?”, e io tergiversavo, gli dicevo: “Ho tre, quattro idee”, non potevo dirglielo a settembre, avrebbe avuto tempo per dirmi di no. Così, gliel’ho comunicato in diretta, sapendo che avrebbe potuto dire qualunque cosa. Infatti, poi, in privato, mi ha chiamato e mi ha detto qualunque cosa (ride, ndr).

Ricordiamo che i Big in gara a Sanremo 2024 sono: Ghali, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Angelina Mango, Fred De Palma, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mr.Rain, Geolier, Negramaro, Rose Villain, Mahmood, Diodato, Annalisa, Il Volo, Emma, Francesco Renga & Nek, La Sad, Irama, Big Mama, The Kolors, Sangiovanni, Il Tre, Alfa, Maninni, Santi Francesi, Clara e bnkr44.

